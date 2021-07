J.K. Rowling, el lado desconocido de la autora de “Harry Potter”

REINO UNIDO. – Joanne Rowling, escritora, productora de cine y guionista británica, conocida por su pseudónimo J.K. Rowling, es la famosa autora de la serie de libros “Harry Potter”, mismos que la llevaron a alcanzar éxito internacional y a vender más de quinientos millones de los ejemplares.



Sin embargo, la vida de la exitosa escritora no ha sido “mágica”, pero sí tuvo una gran historia de superación, pues escapó de un matrimonio abusivo, crió a su hija mayor sola y subsistió durante un tiempo con la asistencia social del Estado.



Soy una sobreviviente. Hoy estoy casada con un hombre bueno, pero las cicatrices de la violencia no desaparecen, no importa que tan amada seas, ni cuánto dinero hayas hecho. Cuando alguien roba en tu casa y no tienes ni pagar el cerrajero, el dinero importa. Cuando te faltan dos peniques para comprar frijoles en lata y tu hija tiene hambre, el dinero importa, también cuando te planteas robar pañales en la tienda”, señaló la escritora.