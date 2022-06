Hanna Jaff entre las 100 mujeres más poderosas de Forbes México

Tijuana BC.- La filántropa Hanna Jazmin Jaff Bosdet de origen kurdo-mexicano apareció entre las 100 mujeres más poderosas en la revista de Forbes México.

Hanna quien ha estudiado en universidades de Harvard, Columbia y Sorbona de París, se ha posicionado entre las mujeres más poderosas según la revista Forbes. Por su trayectoria e historia de vida.

Detrás de cada persona exitosa, hay una multitud de personas leales que te apoyan incondicionalmente. ¡Gracias a Dios, mi familia, amigos, maestros, superiores, compañeros de trabajo, equipo, voluntarios y seguidores que han estado conmigo hasta hoy! Los quiero a todos. ❤️ Mi carrera no ha sido fácil, quise rendirme y lloré cientos de veces. A todos los troles y las personas que me traicionaron, criticaron, difamaron y lastimaron. No veo a ninguno de ustedes aquí... Gracias por fortalecerme y motivarme a esforzarme aún más. Mantente fiel y ámate a ti mismo primero. Si yo puedo, tu puedes’’