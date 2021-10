Federación Mexicana de Diabetes busca conquistar un récord mundial en América Latina

Ciudad de México.- Con el fin de crear concientización sobre la prediabetes, una condición que puede indicar una alta probabilidad de ser diagnosticado con diabetes en el futuro, la Federación Mexicana de Diabetes, A.C. (FMD), promueve una amplia campaña alertando a la población sobre la necesidad de mantener la atención médica a pesar de la pandemia.

“La pandemia tuvo mucho impacto en la salud de las personas en general, especialmente en América Latina, que fue fuertemente afectada por la Covid-19. Después de esos largos meses en casa, muchos han cambiado sus hábitos, pero no necesariamente para mejor. Por esta razón es necesario reforzar la importancia de restablecer los controles médicos de rutina y acciones como una adecuada alimentación y una actividad física, que sabemos pueden prevenir enfermedades como la prediabetes”, explicó Gisela Ayala Téllez, Directora Ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C.

La diabetes es una condición crónica en la que el cuerpo no produce insulina o no puede utilizar adecuadamente la insulina que genera. El término prediabetes se usa cuando los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal pero aún no lo suficientemente altos para un diagnóstico de diabetes.

Recomendaciones sobre la prediabetes

La prediabetes debe tratarse de acuerdo con las recomendaciones de las guías internacionales y nacionales. Con esto en mente, la FMD decidió realizar una convocatoria a través de las redes y se unió a Guinness World Records para desarrollar una actividad dentro de su campaña de concientización buscando batir un récord de 10 mil personas testeadas para determinar el riesgo de prediabetes y diabetes.

La campaña en América Latina pone a disposición una herramienta de cuestionario online a través de las redes sociales, que permite a los interesados(as) conocer cuál es su riesgo de tener prediabetes, condición que puede ser imperceptible, ya que no presenta síntomas; sin embargo, conlleva aumento de riesgo cardiovascular. Cuanto más oportuno sea tratada la prediabetes, mayor control de los niveles de glucosa se pueden lograr y retrasar o inclusive frenar el desarrollo a Diabetes tipo 2 (DT2).

Después de algunas preguntas básicas, evaluando factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad, la historia familiar, el historial de diabetes gestacional: El estilo de vida sedentario y la hipertensión; la plataforma indica si el riesgo es bajo, moderado, levemente alto, alto o muy alto.

31 millones de personas con diabetes tipo 2

Según estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), al menos 31 millones de personas en América Latina viven con DT2.

La campaña en redes tiene como objetivo aumentar la conciencia y el número de personas que realicen el cuestionario de evaluación rápida.

Con el fin de impactar a un gran número de personas en América Latina, entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, la campaña contará con acciones en las redes sociales bajo el lema "Un Récord por la Salud", difundiendo información importante sobre esta condición de vida, métodos preventivos y de control. De esta forma se logrará un aumento en el número de cuestionarios y, lo que es más importante, el conocimiento de la prediabetes. El test se encuentra disponible en: www.unrecordporlasalud.com

Estamos todos juntos en esta movilización con el objetivo de concientizar al mayor número posible de personas y así llamar la atención de la población sobre el riesgo potencial de tener prediabetes o diabetes tipo 2, que es una condición que puede traer graves complicaciones”, comentó el Dr. Rubén Silva Tinoco, Endocrinólogo y Director de la Clínica Especializada en el Manejo de la Diabetes de la Ciudad de México.

Prediabetes, situación de alerta

“La prediabetes es una situación de alerta que nos da el cuerpo para que podamos actuar y evitar que esta evolucione a diabetes”, añadió el especialista.

El Dr. Rubén Silva advirtió que tras el resultado del cuestionario “es recomendable que la persona que realizó el test de riesgo consulte con su médico quién podrá confirmar o descartar la sospecha diagnóstica de prediabetes e indicar la conducta a seguir que pueden ser desde simples cambios de estilo de vida a iniciar un tratamiento farmacológico”. “La persona también recibirá sugerencias sobre estilo de vida, incluida la alimentación saludable y el ejercicio, puesto que, en el caso de la prediabetes estos hábitos son fundamentales para la prevención de diabetes”.

Sin un tratamiento adecuado, aproximadamente el 25% de las personas diagnosticadas con prediabetes progresará a diabetes tipo 2 en un plazo de 3 a 5 años y hasta 70% de las personas con prediabetes desarrollarán DT2 a lo largo de su vida.

“Es muy importante que podamos dar a conocer la relevancia de detectar a tiempo esta condición que antecede a la diabetes tipo 2, ya que representa una oportunidad para implementar acciones de prevención que mejoren la salud de las personas de forma inmediata y a largo plazo”, concluyó el Dr. Rubén Silva.

*Fuente: Federación Mexicana de Diabetes, A.C.