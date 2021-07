El día que Diana de Gales caminó por un campo minado

REINO UNIDO. – Diana de Gales, también conocida como “la princesa del pueblo”, siempre se distinguió por su amor a las causas nobles y ayudar al prójimo, algo que causó desconcierto dentro de la Familia Real, pues muchas de sus acciones iban “en contra de los protocolos de la realeza”.



Lady D, como también era conocida, fue celebrada por su filantropía, su labor humanitaria y por su apoyo a la campaña para la Prohibición de las Minas Antipersona.



Sobre ello, uno de los eventos más recordados de la princesa, quien este 1 de julio cumpliría 60 años, fue su paso por un campo minado, dos veces.



El 15 de enero de 1997, Diana de Gales hizo a un viaje a Angola, donde se colocó un chaleco militar y dio el famoso paseo por un campo de minas plagado de señales de color rojo.



Paul Heslop, el experto en minas de HALO, acompañó a la princesa en su paseo, cuando Diana comenzó a caminar y se dio cuenta que algunos fotógrafos que la acompañaban no habían podido retratarla, se volteó y lo hizo de nuevo.



De acuerdo con Heslop, a pesar de que Lady D mostró un semblante tranquilo durante todo el camino, no todo marchó bien desde el principio.



Cómo no me miraba a los ojos, al principio pensé que no estaba interesada. Luego, cuando toda una muchedumbre de periodistas llegó, entendí por qué estaba tan nerviosa. La pobre mujer iba a adentrase en un campo de minas en activo, una zona peligrosa, delante de varios miles de millones de billones de personas en las noticias. Recordé la primera vez que yo entré en un campo de minas”, expresó.