Lady Di: Así es como celebraba su cumpleaños sin lujos y fiestas ostentosas

REINO UNIDO.- Al parecer la Princesa Diana no era una persona que gozara de celebrar sus cumpleaños, según cuenta durante una entrevista para la revista "Hello", Roberto Devorik, amigo cercano de la finada Lady Di.

Gran parte de su aversión a los cumpleaños venía porque cuando era niña, no celebró muchos cumpleaños. No olvidemos que con apenas 6 años, Diana tuvo que sobrellevar el escandaloso divorcio de sus padres. Su madre, Frances Ruth Roche, dejó a su papá para irse con Peter Shand Kydd. Debido a esto, no tuvo una infancia muy feliz pues sufría las largas ausencias de su madre.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ya como adulta después de su matrimonio con el príncipe Carlos, Diana disfrutaba celebrar sus cumpleaños en familia, especialmente con sus hijos William y Harry. “Iba a buscar a los chicos al colegio, y pasaba la tarde con ellos. También solía almorzar con su padre y con su hermana mayor, Sarah McCorquodale”, recuerda Roberto Devorik.

Cuenta el amigo de la Princesa de Gales que una vez que se separó de Carlos, parecía que disfrutaba más festejarlo: “Le gustaba invitar a almorzar a cuatro o cinco amigos al Palacio de Kensington, o íbamos a almorzar a sus restaurantes preferidos: San Lorenzo, en Kensington, o Le Caprice, en St. James’s.”, pero eso sí, no le gustaba tener pastel o regalos.

Diana de Gales siempre prefirió pasar su cumpleaños con su familia o en un evento benéfico antes que una gran celebración.

Ya "En sus últimos años de vida, le gustaba pasar la noche del día de su cumpleaños en alguna gala solidaria, ayudando a la gente", asegura Devorick.

Lo que es un hecho es que ahora, a pesar de no estar viva, ha logrado reunir a William y Harry aunque sea para celebrarla. Hace poco se supo que Diana les hizo prometer a sus hijos que siempre serían mejores amigos, habrá que ver si se logra una reconciliación entre los hermanos pronto.

El monumento de Diana de Gales llega a Kensington

Se sabe que la estatua de la princesa Diana ya llegó al Palacio de Kensington hace unos días y se encuentra guardada de forma segura en una caja en la propiedad previo a su develación.

Esta misma semana, y solo unos días antes de que el mundo pueda admirarla en todo su esplendor, el príncipe William visitará; junto con su esposa Kate Middleton y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, la estatua que conmemorará el que hubiera sido el 60 cumpleaños de su fallecida madre, Diana de Gales.

Pasas por sus hijos al colegio y pasar la tarde con ellos era de las principales actividades que le gustaba realizar a la Princesa Diana en su cumpleaños.

El nuevo monumento en honor a Lady Di estará situado en uno de los jardines del palacio de Kensington, actual residencia de los duques de Cambridge, y se presentará oficialmente el día que hubiera sido su cumpleaños, el próximo jueves 1 de julio.

De cara a esta importante ceremonia, el futuro heredero al trono del Reino Unido también se verá acompañado de su hermano Harry, quien ha viajado a Londres única y exclusivamente para este evento.

Teniendo en cuenta el intenso escrutinio mediático que caracterizará el evento, especialmente por el distanciamiento que hay actualmente entre los dos hermanos, resulta comprensible que William quiera disfrutar de unos minutos de tranquila reflexión con los suyos, para recordar el legado de la princesa sin distracciones de ninguna clase.