¿Cuál es la relación entre la crianza respetuosa y el sueño?

Ciudad de México.- La crianza respetuosa tiene su base en varias teorías dos de ellas son en 1951 comienza el desarrollo de la teoría del apego de John Bowlby en Europa y más tarde en 1980 Dr William Sears and Martha Sears comienzan a popularizar la teoría del apego basada en sus propias experiencias en Estados Unidos.

La crianza respetuosa se define como una forma de vida y se fundamenta en los principios de amor incondicional, empatía, igualdad y respeto por nuestros hijos. La teoría del apego es la teoría que describe la dinámica a largo plazo de las relaciones entre los seres humanos. Su principio más importante declara que un recién nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal para que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad.

La crianza respetuosa se basa en entender al niño y sus necesidades. A menudo se ignoran estas necesidades y se pasan por encima, esta crianza se centra en empatizar con el niño y darle voz. Aquella que él no puede expresar porque no sabe o puede

Enseñar a los bebés a dormir

Algunos bebés no saben automáticamente cómo dormir toda la noche; necesitan ser enseñados. La familia que sigue rutinas diarias y métodos gentiles a la hora de dormir es sin duda una familia que practica la crianza respetuosa. Respetar y fomentar las habilidades de los pequeños en todo momento exalta el respeto por crear un ser humano fuerte, sano e independiente. Liliana Amaro, coach internacional del sueño y Fundadora de Zzleep my baby.

Liliana Amaro comenta que como coach de sueño las familias siempre se preocupan por los métodos que se sugieren y utilizan durante el “entrenamiento para dormir” un método con el cual ella está en desacuerdo es dejarlos llorar, ciertamente es imposible lograr que un bebé que aún no habla no llore ya que es el medio por el cual se expresan. La común explicación que se da es que un bebé que está satisfecho en todos los aspectos de sus necesidades vitales no necesitará del llanto para quejarse.

También se trata de transmitir buenos hábitos en padres y pequeños, uno de los más importantes es no interrumpir su proceso nocturno de aprendizaje para volver a dormir y acomodarse para ello que es comúnmente lo que desarrolla despertares y hábitos que los padres se cansan de continuar.

Crianza respetuosa

La crianza respetuosa incluye respetar horarios, necesidades y medios por los cuales el bebe. Aprende a dormirse no necesariamente estar justo al bebé en todo momento, la libertad es una forma de respeto que se fomenta dia a dia., Liliana Amaro

Consejos para que los padres sigan la crianza respetuosa

Dormir lo suficiente. La falta de sueño puede hacerte malhumorado e irritable.

Pedir apoyo en casa.

Programe un tiempo fuera.

Respirar hondo cuando hay una situación difícil

Trabajo en equipo.

Dar un paseo.

*Fuente: Zzleep My Baby