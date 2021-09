Cómo festejar las Fiestas Patrias y no engordar en el intento

Autocontrol, actividad física y un adecuado plan de alimentos, pueden ser las tres reglas claves para poder comer antojos mexicanos sin culpa, y sin aumentar de peso, indicó la nutrióloga clínica, Iris Delgado.

“Las fiestas que vienen en los últimos meses del año siempre son todo un tema, más ahora que hemos estado bastante sedentarios por la pandemia, y a la vez hay una mayor inquietud de empezar a cuidarnos”, dijo.

“Yo siempre recomiendo que no dejen de hacer su actividad física, partir desde ahí, que si hacen ejercicio no lo abandonen, o incluso empezar a agregarlo a su rutina diaria, si aún no lo hacen, eso ayudará mucho a mantenerse saludables”, indicó.

No es necesario eliminar alimentos, pero sí aprender a consumirlos, y de ser posible a prepararlos, ya que de esa manera es posible controlar los excesos de grasas o calorías.

Comer en casa, aprender a hacer nuestras propias recetas, saber qué comemos y cómo lo preparamos, siempre nos ayudará en un plan alimenticio, porque nos permitirá hacerlo más saludable”, mencionó.

“Escoger mejor nuestros ingredientes, usar por ejemplo aceites de mejor calidad o más sanos, poner más verdura, o usar fuentes de proteínas sanas, como carne blanca”, explicó.

“También es importante planificar nuestros alimentos y hacer intercambios saludables, es decir, si en la cena sé que me comeré dos tamales, quitar el snack de media mañana, o escoger opciones ligeras para el desayuno y la cena”, expuso.

Estas reglas, aunque básicas, acompañadas de una buena hidratación, multivitamínicos como omega-3 y vitamina C, además de constancia, dijo, pueden ser claves para lograr grandes cambios en la salud de las personas.