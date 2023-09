Cómo evitar quemaduras por aceite en la cocina

En el universo culinario, pocas cosas inspiran tanto respeto y cautela como el aceite caliente. La visión y el sonido de una sartén chisporroteando, con su característico brillo y burbujeo, pueden ser tanto una señal de deliciosos platillos en camino como de posibles peligros acechando.

Cuando el aceite, calentado a altas temperaturas, entra en contacto con alimentos o gotas de agua, puede salpicar inesperadamente, lo que a menudo puede resultar en una quemadura dolorosa y prolongada. Estas lesiones no solo causan dolor físico, sino que también pueden desanimar a los entusiastas cocineros a experimentar y disfrutar en la cocina.

Te puede interesar: Nodal estrena "cara nueva", libre de varios tatuajes para cumplir promesa con su hija; así se ve

Con precaución y conocimiento, es posible minimizar los riesgos y disfrutar de una experiencia culinaria segura. A continuación, te ofrecemos una serie de recomendaciones para evitar quemaduras por aceite al cocinar.

Precauciones

1. Utiliza utensilios adecuados:

La elección del utensilio correcto no es solo una cuestión de practicidad, sino también de seguridad. Las sartenes con mangos resistentes y estables garantizan que no se vuelquen accidentalmente. Los mangos que no conducen el calor, a menudo fabricados con materiales como silicona o madera, reducen el riesgo de quemaduras al tacto, incluso después de estar al fuego durante largo tiempo.

2. No llenes demasiado la sartén:

Un error común es pensar que más aceite significa una mejor fritura. Sin embargo, añadir demasiado aceite puede provocar que se derrame al agregar ingredientes, creando un peligro inmediato. Es recomendable llenar la sartén solo hasta un tercio o, como máximo, hasta la mitad.

3. Seca bien los alimentos:

El agua y el aceite no se mezclan, especialmente en la cocina. Al agregar alimentos húmedos al aceite caliente, se genera vapor de manera abrupta, lo que puede hacer que el aceite salpique. Utiliza toallas de papel o paños limpios para secar bien los ingredientes antes de freírlos.

Te puede interesar: U2 inicia serie de conciertos en innovadora esfera led de Las Vegas

4. Temperatura controlada:

El aceite sobrecalentado no solo aumenta el riesgo de quemaduras por salpicaduras, sino que también puede alcanzar su punto de ignición y prenderse fuego. Usar un termómetro de cocina es una excelente manera de monitorear la temperatura. Además, el aceite no debe humear; si ves humo, está demasiado caliente.

5. Usa tapaderas:

Una tapadera puede ser tu primera línea de defensa contra las salpicaduras de aceite. Además, permite que los alimentos se cocinen de manera más uniforme. Si no cuentas con una tapadera, considera invertir en un protector antisalpicaduras, que es una malla que se coloca sobre la sartén.

6. Mantén a los niños alejados:

La cocina puede ser un lugar mágico para los niños, pero también uno peligroso. Establece reglas claras sobre mantenerse alejados de la estufa y las sartenes calientes. Considera también usar las hornillas traseras de la estufa cuando sea posible, para mantener las sartenes más alejadas del alcance de los niños.

7. Coloca el mango de la sartén hacia adentro:

Un simple golpe accidental al mango de una sartén puede causar un desastre. Orientando el mango hacia el centro de la estufa, reduces el riesgo de accidentes, garantizando que ni tú ni nadie más se enganche accidentalmente con él.

8. En caso de incendio, no uses agua:

El instinto natural podría ser arrojar agua sobre un fuego, pero con incendios de grasa, esto es peligroso. El agua puede causar que el aceite se esparza, propagando el fuego. En lugar de agua, usa una tapadera para asfixiar las llamas o, si tienes uno, un extintor de clase K, diseñado específicamente para incendios de cocina.

Te puede interesar: Santa Fe Klan cantará previo a la pelea de Canelo ante Jermell Charlo

La seguridad en la cocina es esencial para garantizar que nuestra pasión por la gastronomía no se convierta en un doloroso recuerdo. Al seguir estos consejos y mantener siempre la precaución, podrás disfrutar de tu tiempo en la cocina sin preocupaciones innecesarias.