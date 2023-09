U2 inicia serie de conciertos en innovadora esfera led de Las Vegas

Tijuana, BC.- Como siempre lo han hecho, un paso adelante, U2 lo vuelve a hacer en el estreno de una serie de conciertos en Las Vegas, Nevada con lo más innovador en tecnología, y lo hizo dentro de la famosa esfera de la ciudad del juego.

La banda liderada por Bono, inició su gira “U2: UV Achtung Baby Live at Sphere”, dentro de la estructura arropada por luces led, conquistando los 360 grados.

Con capacidad para 17 mil 600 espectadores sentados y 20 mil de pie, la esfera ofrece a un auditorio inclinado, la posibilidad de disfrutar de un show para todos los sentidos, principalmente el visual.

The Sphere at The Venetian Resort, MGM Sphere.

Espectáculo único

La residencia que será de 25 conciertos hasta el 16 de septiembre, es un espectáculo único en su tipo hasta ahora, aunque la similitud para quien ha ingresado a una sala IMAX, podría tener una idea de la sensación visual.

El show que ofreció U2 se dividió en tres partes, la primera fue un homenaje a su álbum “Achtung Baby”, después “Songs of Surrender” su más reciente placa, pero también un repaso a “The Joshua Tree”.

The Sphere at The Venetian Resort, MGM Sphere, nombre oficial de la estructura, tiene 176 mil 784 metros cuadrados con una gama de imágenes en color de 256 millones de colores.

En un comunicado, el recinto destacó que por cada espectador, el sonido será a ocho altavoces por persona, con un sonido nítido.