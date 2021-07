Andrea Meza habla sobre el "retoque" que se hizo y se sincera sobre las cirugías estéticas

CIUDAD DE MÉXICO. – Andrea Meza, modelo y reina de belleza coronada como Miss Universo 2020, recientemente se vio envuelta en una “controversia”, pues comenzaron a circular rumores de que se había sometido a una cirugía estética.



En una entrevista reciente con el programa “Suelta la Sopa”, la chihuahuense respondió, divertida, a los rumores que señalan que se “sobrepasó” con la cantidad de cirugías estéticas permitidas en Miss Universo.

“De verdad que yo no entiendo de donde inventan tantas cosas. Eso nunca ha sido un tema, no hay un contrato tampoco en donde diga que no puedes tener cirugías, no hay un contrato que diga el número de cirugías, tú eres libre de hacer de tu cuerpo lo que quieras”, aseguró la modelo.



¿Andrea Meza se ha hecho alguna cirugía?



En la entrevista con el periodista Lucho Borrego, la Miss Universo reveló que, efectivamente, sí ha recurrido a la cirugía estética y aseguró que no tenía ningún problema en contarlo.



En 2017 tomé la decisión de hacerme algunos arreglos y pues fueron para bien. Me puse implantes de busto, no tengo problemas en platicarlo y creo que es bastante obvio. De verdad que yo siempre digo que si lo vas a hacer es porque te vas a sentir bien contigo misma, no porque alguien te lo está pidiendo”, confesó Andrea.



Ante los rumores y los comentarios negativos, Meza aseguró que se siente satisfecha con sus logros, pues cuenta que para llegar hasta donde está ahora, ha tenido que pasar por un largo camino, “Trabajé muchísimo para llegar a este lugar, fueron cinco años casi, dedicados para prepararme para Miss Universo, estoy viviendo el trabajo de mi vida, lo estoy disfrutando y con eso quedo”, concluyó la modelo originaria de Chihuahua.



Sobre la nueva edición del certamen de belleza, mismo que tendrá lugar en Israel, será el lugar en el que la joven de 26 años deberá entregar su corona, al respecto, Andrea comentó: “Creo que va a ser algo muy interesante, donde vamos a aprender mucho. Será una experiencia inolvidable para las chicas, de viajar hasta otro alejado de nuestro país y aprender la cultura de ese lugar maravilloso”, aseguró Andrea Meza.