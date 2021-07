Andrea Meza: “Tengo novio y estoy feliz. Ryan ha estado para mí en cada paso”

CIUDAD DE MÉXICO.- Han pasado dos meses desde el triunfo de Andrea Meza como la mujer mas bella del mundo y convertirse en la tercera mujer mexicana en sustentar el título de Miss Universo,

Como dicta la costumbre del concurso, después de recibir la corona la vida de Andrea cambió de manera radical de la noche a la mañana, desde aquel momento la mexicana cambio de residencia a Nueva York y se comprometió con una vida llena de compromisos.

Son un cumulo de oportunidades las que ahora goza Meza, pero no inicio a disfrutar de estos derechos sin antes volver a su tierra y visitar a su familia en México.

"Miss Universo es la forma más rápida de que tu vida cambie de la noche a la mañana", ha declarado Andrea durante una entrevista que mantuvo en su visita a Chihuahua.

Desde mayo que partió en búsqueda de la corona otorgada a la mujer considerada como la más bella del universo, Andrea Meza no había regresado a su natal Chihuahua, lugar donde ya la esperaban sus familiares y amigos.

Desde su llegada en el aeropuerto sus seres queridos ya le habían preparado una serie de sorpresas, la reina de belleza fue recibida entre música de mariachi, vistosos bailes propios de la región, flores y globos.

Pero Meza no fue la única que recibió una sorpresa con su llegada, ya que no llegó sola en su vuelo proveniente del extranjero, arribó acompañada de su actual novio, el tiktoker Ryan Antonio.

Andrea no desaprovechó la oportunidad de compartir con sus seguidores divertidos momentos que compartieron como pareja, entre los que están el cumpleaños de su hermana, diversas reuniones con amigos y varias de las entrevistas a las que ahora estuvo comprometida a asistir por el titulo que sustenta.

Ryan Antonio no la ha dejado sola en este proceso, ha sido su compañero fiel a cada uno de los compromisos a los que ahora se enfrente Andrea como parte de su compromiso como Miss Universo.

A través de las redes sociales del influencer se pueden ver imágenes de diversos momentos que han compartido como pareja, como parte de este viaje al país que vio nacer a la que ahora es su pareja.

Los fanáticos de la franquicia de Miss Universo no han pasado por alto el detalle que su actual representante tome parte de su tiempo para compartir con una pareja, detalle que tiene a algunos usuarios en redes molestos.

Una usuario le escribió a la Miss Universo 2021 que debería concentrarse en el certamen de belleza y no en tener novio. La mexicana no se quedó callada y respondió.

Desde que se coronó como Miss Universo, Andrea Meza, se ha visto envuelta en una serie de polémicas, como por ejemplo, que podría perder la corona por supuestamente estar casada, algo falso que resultó ser solo un evento de internautas.

En el mensaje de la usuaria se podía leer que Meza debería concentrarse en el certamen de belleza solamente y no en tener novio, pues podía descuidar su papel como reina de belleza.

Ante este hecho, la mexicana le respondió. “El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposos, hijos, etc.) no va dar el ancho para estar en un puesto importante por estar 'distraída'. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor”, puntualizó.