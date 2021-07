Andrea Meza: Novio conoce a la familia de Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su visita a México, Andrea Meza hizo una parada en su natal Chihuahua donde fue recibida entre flores, mariachis y bailes típicos, así como el cariño de su gente y de su familia, con quienes se reencontró luego de varios meses separados, pues no había regresado a México desde que ganó Miss Universo en mayo pasado.

Durante su parada por tierras mexicanas, Andrea estuvo acompañada de su guapo novio Ryan Antonio, quien quedó sorprendido ante el gran recibimiento de su novia, además, ya tuvo la oportunidad de conocer a la familia de la reina de belleza, tal y como lo demostró en sus redes sociales.

A través de sus Instagram Stories, Ryan se mostró orgullos al compartir una serie de fotografías en las que registró cada una de las actividades que realizó su guapa novia.

Entre las imágenes que posteó, aparece el Tik Toker acompañado de las hermanas de Andrea, Mariana y Karen, mientras pasan un buen rato juntos.

Andrea Meza ha compartido divertidos momentos en compañía de su novio y hermanas.

En un video más compartido por Meza, también se puede apreciar un divertido momento entre su novio y sus amigos conviviendo, en el que explican que le enseño nuevas palabras a sus amigos.

“(Quiero) abrazarlos (a mi familia), podría llorar, los extraño y no los he visto desde la competencia y mi mamá de hecho no fue, así que no la ha visto por meses, la extraño mucho, pero si hablo con ellos todos los días, nos enviamos mensajes o realizamos llamadas o videollamadas, pero que no es lo mismo, quiero estar con ellos, así que estoy feliz de que tendré tiempo de calidad con ellos y eso me hace muy feliz”, dijo la mexicana durante un live que hizo en sus redes sociales.

Ryan ha acompañado a Andrea durante sus compromisos de trabajo.

Durante su visita a México, Andrea habló sobre cómo ha manejado su relación, pues no se ha salvado de las críticas por tener una relación. “Novio, es tu vida personal, tú lo puedes tener. Por mucho tiempo lo ocultaban pero yo dije: "'¿Por qué lo voy a ocultar?'”, contó durante su participación en el programa "Sale el sol".