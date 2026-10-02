Cáncer de mama y apoyo emocional: especialistas explican cómo la psicooncología ayuda a pacientes y familias a afrontar el diagnóstico y el tratamiento

El apoyo psicológico permite a los pacientes expresar sus emociones y afrontar los cambios que acompañan al diagnóstico de cáncer. FOTO: PEXELS

Expresar lo que se siente, aclarar dudas sobre los tratamientos y atender el desgaste de los cuidadores forman parte del acompañamiento integral.

HERMOSILLO, Sonora.- El acompañamiento psicológico y emocional de las personas con cáncer ayuda a afrontar el diagnóstico, expresar lo que sienten y sobrellevar los cambios durante y después del tratamiento, señalaron especialistas en el foro “Psicooncología en el Manejo del Cáncer de Mama”.

Durante el encuentro, organizado por Fundación Tres Campanadas y Hospital San José, cinco médicos especialistas abordaron temas de utilidad para pacientes, familiares y personal de salud, como las reacciones a la quimioterapia, la responsabilidad de los cuidadores y el autocuidado emocional.

¿CÓMO AYUDA LA PSICOONCOLOGÍA A LOS PACIENTES CON CÁNCER?

Alma América Ariyoshi Soto, presidenta de Fundación Tres Campanadas, explicó que el proyecto nació de la necesidad de que pacientes y personal de salud conozcan estas herramientas y las utilicen para su bienestar.

Lo que queremos es que el paciente sepa qué puede sentir al recibir un diagnóstico, cómo sobrellevarlo y también cómo abrirse ante el especialista, porque no solo se trata un tumor, sino cómo se sienten, y que sepan que herramientas como la psicología oncológica y la medicina del dolor ayudan a sobrellevar esa carga”, expresó.

El acompañamiento permite abordar la experiencia emocional que sigue al diagnóstico y las dudas que aparecen durante la atención médica.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de EUA, la enfermedad puede generar emociones nuevas o intensificar las que ya existían; estos cambios también pueden presentarse después del tratamiento y entre familiares o amigos del paciente.

QUIMIOTERAPIA Y SÍNTOMAS: QUÉ DUDAS HABLAR CON EL ESPECIALISTA

En el foro se destacó la importancia de la comunicación entre médico y paciente, tanto para conocer lo que puede ocurrir durante los tratamientos como para hablar de las dificultades que se presentan.

Sobre la relación médico-paciente, las reacciones de los tratamientos, qué puede o va a sentir el paciente ante cada tratamiento, cómo sobrellevar los síntomas, la caída del cabello, si trae vómito, dolor de espalda, etc.

Entre los temas abordados por los especialistas estuvieron:

Reacciones a los tratamientos: conocer los posibles síntomas y cómo sobrellevarlos.

conocer los posibles síntomas y cómo sobrellevarlos. Cambios físicos: hablar de situaciones como la caída del cabello.

hablar de situaciones como la caída del cabello. Bienestar emocional: expresar lo que se siente ante el diagnóstico y durante la enfermedad.

expresar lo que se siente ante el diagnóstico y durante la enfermedad. Cuidado familiar: comprender las responsabilidades de quienes acompañan al paciente.

Estas inquietudes forman parte de la atención integral y permiten abrir la conversación con el equipo de salud.

Especialistas abordaron el acompañamiento psicológico y emocional durante el foro “Psicooncología en el Manejo del Cáncer de Mama”. FOTO: ESPECIAL





APOYO EMOCIONAL PARA FAMILIARES Y CUIDADORES

El acompañamiento también incluye a quienes cuidan a una persona con cáncer. Durante el encuentro se habló de sus responsabilidades y de la importancia del autocuidado emocional.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de EUA, los cuidadores pueden dejar de lado sus propias necesidades para concentrarse en el paciente. La institución recomienda pedir ayuda, compartir sus sentimientos y buscar apoyo profesional cuando lo necesiten.

Entre sus recomendaciones están:

Solicitar apoyo para repartir tareas y disponer de tiempo personal.

Hablar de las preocupaciones con alguien de confianza.

Considerar grupos de apoyo o acompañamiento de un profesional.

Mantener comunicación con el equipo de atención médica.

ATENCIÓN INTEGRAL DURANTE Y DESPUÉS DEL CÁNCER

Entre los ponentes estuvieron oncólogos, anestesiólogos y psicólogos con especialidad en oncoseguimiento, como Patricia Álvarez León, encargada del programa de Psicooncología en Hospital San José.

La especialista explicó que abordar la salud física y mental desde diferentes ramas médicas favorece la calidad de vida de los pacientes y sus familias. También llamó a trabajar en equipo para reducir el impacto de la enfermedad.

En Hermosillo se han desarrollado otras actividades de acompañamiento, como una sesión de musicoterapia oncológica en la que participaron más de 30 pacientes y sobrevivientes de cáncer de mama, organizada como parte del Programa de Acompañamiento de la Universidad de Sonora.

Ariyoshi Soto destacó que al foro asistieron estudiantes de Medicina, enfermeras, médicos, asociaciones civiles, autoridades y personas cercanas a pacientes.