10 hábitos que dañan tu smartphone y seguramente desconocías

CIUDAD DE MÉXICO.- Los smartphone son parte primordial de nuestra vida, sobra decir. Es probable que hoy en día no podamos ni imaginar cómo sería pasar un día si nuestro teléfono celular y sin todo lo que hacemos con él. Por eso la importancia de darle los cuidados requeridos por cada equipo.

En ese sentido, es probable que algunos hábitos que puedas tener causen daño a un smarthphone y lo mejor es que lo dejes de hacer de manera inmediata. Incluso si tu teléfono celular no es un equipo especialmente caro, ya que existen muchas ofertas de smartphone accesibles, de igual forma estamos casi seguros de que en tu celular tiene mucha información valiosa que quieres preservar y varios de estos tips te ayudarán.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La idea de esta publicación es muy clara, resolver algunas dudas sobre el funcionamiento de tu equipo celular y tratar de evitar algunos hábitos muy comunes que dañan la vida útil de un smartphone. Son equipos que usamos día con día, pero que sin importar su costo debemos de cuidar del clima, golpes y virus.



1. Cargar cuando aún no se termina la bateria

Si eres de las personas que no soportan tener el celular con poca pila, y en cuanto esta comienza a bajar ya están listos para cargarlo, lamentamos informarte que esto puede estar causando daño a tu smartphone.

Lo recomendable es dejar que la batería se termine por completo antes de cargar el teléfono, y así lograrás que la vida y duración de la pila sea mejor. Por eso, muchas veces con el paso del tiempo a los teléfonos les dura cada vez menos tiempo la batería. Si ya es demasiado tarde y tu batería dura poco tiempo, debes saber que existen algunos tips para ahorrar batería que pueden ayudarte.

Proteger tu equipo celular, sin importar el costo del mismo, dará mayor tiempo de vida a tu smartphone.

2. Cargar la batería por demasiado tiempo

En la misma línea del punto anterior, cuando cargamos nuestro teléfono por demasiado tiempo, también podemos provocar que la batería se dañe.

Por ejemplo, si lo sueles dejar conectado toda la noche, es mejor que evites esto y solo lo cargues por el tiempo que necesite tu teléfono para recargarse por completo.

3. Exponerlo a altas temperaturas

Si vives en una zona de mucho calor, debes proteger tu celular de esto. Y lo mismo sucede si dejas tu teléfono cerca de una superficie caliente, como encima de una computadora, cerca de una estufa o microondas, o cualquier parecido. Esto daña el funcionamiento interno del teléfono y lo puede descomponer fácilmente.



4. Exponerlo al frío extremo

Lo opuesto al punto anterior, exponer a temperaturas frías extremas nuestro equipo celular ya que sus componentes interno se pueden congelar y dejar de funcionar.

Parece cómico, pero si vas a visitar un lugar con temperaturas muy bajas, lo mejor es que lleves una especie de abrigo para tu smartphone, por ejemplo una funda que lo proteja.

Proteger tu smartphone de las inclemencias del clima dará mayor tiempo de vida a tu teléfono.

5. Descargas apps peligrosas

Puede sonar un poco a lo que te decían tus tíos que podía suceder, pero no deja de ser cierto. No todas las aplicaciones son confiables. Sobre todo si acostumbras bajar apps de sitios no oficiales, debes saber que puedes infectar tu teléfono y afectar su funcionamiento.

Y sí, es cierto que tanto Android como Apple pueden infectarse, así que no te confíes ni ignores este tema. Lo mejor que puedes hacer es descargar un antivirus para proteger tu teléfono y también cuidar las aplicaciones que descargas. Evita bajar apps que no sean oficiales.

6. Usar bluetooth en lugares abiertos

Es común llegar a un sitio público y preguntar por la red de WiFi o Bluetooth más cercana, ya sea por motivos de trebajo o solo por ahorrar algunos datos, pero cuidado por que de este modo pueden acceder a tu equipo y alterar su funcionamiento. Procura solo utilizar bluetooth de personas que conozcas.

7. Usar WiFi público

Parecido al punto anterior, si sueles conectarte a WiFi público con frecuencia, corres el riesgo que de algún hacker entre a tu teléfono y afecte negativamente su funcionamiento. Te recomendamos evitarlo lo más posible.

Protege tu inversión, sin importar el costo. Dale mayor calidad de vida a tu teléfono celular.



8. No actualizar el sistema

¿Te ha pasado que te avisan de una nueva actualización del sistema, pero te da flojera o desconfianza descargarla? Esto también puede afectar el funcionamiento de tu celular ya que no le permitirá trabajar con las nuevas versiones de apps y otros elementos del teléfono que seguramente han podido reparar sus errores o modificado algunos códigos. Mantén tu smartphone lo más al día que puedas.

9. Dejarlo cerca de imanes

Para que un imán pueda causar un daño significativo a tu smartphone debe ser de un gran tamaño y estar expuesto bastante tiempo, pero hay protectores que incluyen algún tipo de imán en su estructura, la exposición prolongada de este con tu equipo celular puede dañar tu teléfono.

10. Golpes y caídas

Auqnue parezca que está de más mencionar esto, es una realidad que un golpe puede terminar con la vita útli del tu equipo de telefonía, o acortar su vita útil. Protegelo con una funda adecuada a tus necesidades y a los requerimentos técnicos de smartphone.

En la actualidad existen fundan para proteger tu celular de temperaturas extremas, caídas fuertes y hasta impermeables, busca el que te sea más útlil y cómodo.