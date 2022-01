Yuya cautiva en redes sociales con este video a lado de su bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuya ha logrado consolidarse como una de las ‘YouTubers’ más reconocidas de Latinoamérica, gracias a su larga trayectoria en Internet y por supuesto su talento creativo con cada uno de sus contenido.

En los últimos meses Mariand Castrejón ha tenido una notoria ausencia en redes sociales, esto ha sido por que se encuentra disfrutando su etapa como mamá y es que apenas hace dos meses que dio a luz a su primogénito.

A pesar de que la reconocida ‘influencer’ se ha caracterizado por tener su vida personal en privado, en esta ocasión cada vez ha mostrado un poco más de su nueva vida familiar, a lado de su pareja, el cantante Siddharta.

Hace unas horas que Yuya publicó en su cuenta de Instagram una serie de videos, en el que se le pudo ver jugando a lado de su perrita, “Majo”, mientras corría de un lado a otro cargando a su bebé.

la perrita, llévala, llévala, corréle”, se puede escuchar en el video.

También se puede ver como la joven mamá le hace cariños tanto a su hijo, como a su mascota que se encuentra tirándole la pelota, para que juegue con ella, mientras protagoniza hermosa escena que se viralizó en Twitter.

Por supuesto los usuarios comenzaron a hacer llegar sus muestras de cariño y buenos deseos: “es que veo a Yuya con Mar y aun no me la creo”, “Te amo yayis”, “las historias de Yuya son mis goals en todos los sentidos”, son algunos de los comentarios.

¿Yuya dejará YouTube?

Hace un par de semanas que Mariand publicó un video en el que reveló que a pesar de que tiene muchas ganas de volver a trabajar y grabar como antes, esto le impide estar al 100% con su bebé, que actualmente la necesita, pero prometió pronto volver al ritmo de antes y compartir también esta nueva etapa.

"Pero también quiero estar cien por ciento con Mar y entonces por mucho tiempo estuve pensando como puedo adaptarme a mi vida esto, pero no necesito adaptarme a nada si no construir una historia con esto que me esta pasando” dijo Yuya.