Yuya lleva por primera vez al mar a su hijo y conmueve a sus seguidores con este video

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuya tiene ya 10 años como ‘YouTuber’ y se ha convertido en na de las más queridas y famosas de Latinoamérica, actualmente también se ha forjado como empresario con su reconocida marca de productos de belleza, Bailando juntos.

Sin embargo Mariand Castrejón ha estado ausente de sus redes sociales debido a que se encuentra disfrutando su nueva etapa como mamá y es que hay que recordar que hace un par de meses dio a luz, a su primogénito Mar, fruto de su relación con el cantante Siddartha.



Fue por medio de sus historias de Instagram que la reconocida ‘influencer’ compartió algunos videos, del momento en el que llevó a su hijo a que conociera el mar por primera vez.

En la grabación se puede ver como Siddharta toma en sus brazos al menor, para después acercarlo un poco al mar, para que sus pies logren tocar el agua y precisamente es Mariand quien se encargó de captar este emotivo momento.



El primer encuentro” escribió la YouTuber en la publicación.



También agregó una fotografía a contra luz, donde se puede ver la silueta del orgulloso padre a lado de Mar, seguramente estas imágenes conmovieron a sus seguidores que se encuentran pendiente de todo lo que hacen.

Hay que recordar que Yuya dio a conocer de su embarazo, ya que se encontraba muy avanzado y lo hizo por medio de su canal de YouTube, en un video en el que también apareció en el mar y vestida con traje de baño mostró su ‘pancita’.

¿Yuya dejará YouTube?

La famosa ‘influencer’ reveló que desea volver a trabajar y grabar cada momento, como lo hacía hace tiempo, incluso poder estar al 100% en su recnocida marca de maquillaje ‘Bailando juntos’.

Pero también quiero estar cien por ciento con Mar y entonces por mucho tiempo estuve pensando como puedo adaptarme a mi vida esto, pero no necesito adaptarme a nada si no construir una historia con esto que me esta pasando” dijo Yuya.