Yuya brinda consejos de maternidad y nuevamente se vuelve tendencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariand Castrejón se ha vuelto en uno de las influyentes más importantes del país, con su carisma y contenido creativo ha logrado robar la atención de sus más de 30 millones de seguidores.

Aunque la ‘Yotuber’ se ha caracterizado por ser una mujer muy apasionada en su trabajo, acutalmente se encuentra disfrutando de su etapa como mamá, a lado de su hijo Mar fruto de la relación que mantiene con el cantante, Siddharta.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Yuya reapareció con sus fanáticos y realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la que habló distintos temas de su maternidad con el objetivo de orientar a su público.

Sus fanáticos aprovecharon y realizaron distintas preguntas, como algunos consejos de las cosas escenciales que se deben de tener a la hora de tener un bebé y la ‘influencer’ recomendó un rebosó para cargar el bebé, almohada cómoda.

Para las uñas ya les había platicado, luego les voy hacer top de cositas, los niños tienen uñas navajas, conseguí esta maquinita que es con la que mejor me adapté” reveló.

Además Yuya ante otro cuestionamiento por parte de uno de sus seguidores, aclaró que no tenía a una persona que la ayudará a cuidar a su bebé, que todo esté tiempo han sido sus familiares quienes los han apoyado.

Por último Mariand reveló que esta etapa ha sido totalmente novedosa para ella, porque nunca se llegó a imaginar que fuera algo tan cansado pero a su vez tan “hermoso” poder estar a lado de su hijo.

¿Yuya dejará YouTube?

Mariand confesó que está muy ansiosa por volver a trabar y grabar diariamente como lo hacía hace años, pero de momento también desea disfrutar al 100% a su bebé, aunque si piensa poco a poco reincorporarse sobre todo en su reconocida marca de productos de belleza, ‘Bailando juntos’.



"Pero también quiero estar cien por ciento con Mar y entonces por mucho tiempo estuve pensando como puedo adaptarme a mi vida esto, pero no necesito adaptarme a nada si no construir una historia con esto que me esta pasando” dijo Yuya.