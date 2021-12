¿Yuya dejará YouTube? La influencer habló de su etapa cómo mamá

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariand Castrejón se ha caracterizado por ser una de las pioneras de ‘YouTube’ y actualmente tiene más de 30 millones de seguidores quienes se han encargo de apoyarla durante más de 10 años de trayectoria.

La reconocida ‘influencer’ desde hace unos meses dio a conocer que se habría convertido en madre, de su primogénito al que llamó Mar, es por eso que se ha ausentado de las redes sociales.

Por medio de su canal de YouTube, Yuya mejor conocida por su fanáticos reveló que se encuentra disfrutando y viviendo cada etapa como mamá, porque su bebé ha implicado mucha atención y dedicación, sobre todo porque se encuentra amantándolo.

Y es que aunque tenía pensado ya reactivarse en su trabajo, el menor estuvo enfermo por primera vez de resfriado, por lo que le impidió darse el tiempo de poder grabar para todos sus fanáticos.

Yo dije en un mes voy a regresar, ingenua Dios mío, que pesado esto , pero es hermoso esto, es una fusión, he dejado de ser humana” reveló la reconocida ‘influencer’.

Además Mariand agregó que a pesar de que ha sido una etapa totalmente nueva, le ha permitido concerse más a ella misma y poder ver de lo que es capaz de hacer, porque todos los días ha vivido cosas distintos.

La ‘Youtuber’ se dedicó algunos momentos en los que se encontraba libre, entre ellos justo compartió el momento en el que se encontraba maquillándose y al mismo tiempo sacándose su leche.

La famosa ‘influencer’ reveló que desea volver a trabajar y grabar cada momento, como lo hacía hace tiempo, incluso poder estar al 100% en su recnocida marca de maquillaje ‘Bailando juntos’.

Pero también quiero estar cien por ciento con Mar y entonces por mucho tiempo estuve pensando como puedo adaptarme a mi vida esto, pero no necesito adaptarme a nada si no construir una historia con esto que me esta pasando” dijo Yuya.