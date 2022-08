Yuridia reveló mala experiencia que vivió en Universal Studios 

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia en los últimos meses se ha vuelto titulares de noticias, desde su participación como coach en el programa de ‘La Voz’ sus declaraciones en más de una ocasión se han vuelto tendencia.

Además la intérprete de ‘Ángel’ suele ser muy activa en sus redes sociales, donde constantemente suele hacer dinámicas con el objetivo de que sus fanáticos le cuestionen de su vida personal y profesional.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Yuridia le pidió a sus seguidores que preguntaran lo que quisiera, uno de ellos aprovechó y le cuestionó cuál era su fobia más fuerte.

La cantante mexicana reveló que en una de sus vacaciones visitó Universal Estudios y estando ahí decidió entrar al juego de la película de ‘Harry Potter’ a pesar de que nunca había visto una de las películas.

Provocó que me diera claustrofobia, es una fobia que nunca tenía, ya de grande me dio claustrofobia y ahora ya de grande cada vez que me subo avión, fue en Universal Studios donde me volví cloustrafobica” comentó la cantante.

Yuridia confesó que cuando se encontraba en el interior del juego pero de un segundo a otro la máquina se habría apagado y todo el lugar se encontraba oscuro, lo que provocó que quedaran “colgados”.

La artista admitió que todos los que se encontraban en el juego, estaban “paralizados”, nadie pidió ayuda ni siquiera gritaron, al final sólo quedaron inmóviles hasta que arreglaron lo que estaba sucediendo.

¿A Yuridia le gustan las mujeres?

Hace un par de semanas uno de sus seguidores le preguntó si alguna vez en su vida una mujer le habría llamado la “atención”, a lo que ella respondió que “no”, de una manera “sexual” o “romántica”.

"No oigan, si pero no, sexualmente no ni románticamente tampoco, pero, ay ¿por qué me gustan los batos?” reveló la artista.