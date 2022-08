Yuridia se preocupa ante violencia y cancelación de concierto en Tijuana

Ciudad de México.- La cantante Yuridia habría cancelado su presentación que se iba realizar en la Feria de Tijuana este fin de semana, debido a los hechos violentos que se registraron el pasado viernes en el estado de Baja California.

En su encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la artista reveló que le entristecía la noticia e incluso bromeó con la posibilidad de dedicarse a la política.

Muy triste, está en veremos el show todavía, no sé cuándo me voy a presentar, en Tijuana para los fans que tengan el boleto es válido para cuando se posponga, que todavía no tenemos la fecha […] No sé cómo están las cosas todavía, desde el fin de semana pasado ha estado la violencia a todo lo que da, no sé cuál es actualmente el caso, la situación, pero para todos los fans que tengan el boleto ahí estaremos próximamente”

Explicó a los medios de comunicación.

Preocupada por la violencia

Posteriormente la intérprete expresó su preocupación respecto a la situación que vive su país y vaciló con la idea de combatir dicha situación. “Es súper lamentable, pero es el pan de cada día de México, la gente mexicana lo sabe y es algo súper triste, pero ¿qué le vamos a hacer?... yo quiero ser política para hacerme más bolas”.

Ante la sorpresa de los reporteros y los cuestionamientos sobre su interés en la política, Yuridia respondió: “Claro que no, claro que no, si apenas le entro a la cantada y es lo que me sale, se supone”.

Por otra parte, la cantante agradeció todas las muestras de apoyo y cariño que ha recibido tras dar a conocer que tiene problemas de ansiedad.

“Me ayuda mucho saber que no estoy sola, hay muchos artistas que pasan por eso, y no nada más artistas, ya a todo mundo le toca, seguramente a ti, a ti, a los que están viendo en casa, eso es de todos los días, entonces me tranquiliza saber que no estoy sola y que hay mucha gente que también pasa sus tips y que dicen ‘ni modo, hay que aprender a convivir con eso’, y de cierta forma esto te ayuda a hacerte más humilde, saber que eso existe en el mundo, como las cosas buenas también”, remató.