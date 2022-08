 ¿A Yuridia le han "gustado" las mujeres?

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia se ha ganado el cariño del público desde el inicio de su carrera cuando fue una de las participantes de ‘La Academia’ desde entonces su voz se ha vuelto popular en la música del pop.

Actualmente la intérprete de ‘Ángel’ es ‘coach’ de ‘La Voz’ donde se ha encargado de elegir a los jóvenes con más talento para su equipo, además de hace una sólida amistad con Ha-Ash, David Bisbal y Joss Favela.

Desde hace un par de meses que la sonorense se ha vuelto muy activa en sus redes sociales donde suele compartir un poco de su vida personal y hasta realiza dinámicas con sus fanáticos.

Uno de sus seguidores se atrevió a preguntarle si algunas vez en su vida le ha llamado la atención una “mujer” a lo que la artista dejó en claro que “no” de una manera “sexual” o “romántica”.

No oigan, si pero no, sexualmente no ni románticamente tampoco, pero, ay ¿por qué me gustan los batos?” reveló la artista.