Yuridia reveló el peor momento que vivió en 'La Academia'

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia desde su participación en ‘La Academia’ se convirtió en una de las voces más importantes del país, desde entonces ha logrado consolidar su carrera musical.

Actualmente la intérprete de ‘Ángel’ forma parte del equipo de coaches en ‘La Voz’ compartiendo crédito con Has-Ash, David Bisbal y Joss Favela con quien ha formado una cordial amistad.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram la cantante sonorense realizó una dinámica de preguntas y respuestas para que sus seguidores puedan conocer un poco más de su vida personal.

Uno de sus fanáticos le cuestionó sobre cual habría sido el peor momento durante su estancia en ‘La Academia’ a lo que Yuridia respondió que hubo muchos pero sin duda en algún momento una de sus maestras quería raparla “obligatoriamente”.

Me sacó como de la casa y me llevó a un cuartito con una estilista, para que me cortara el pelo, y dijo: si si quiero que se los dejes como “niño”, y la estilista dijo: no te entiendo, porque yo ya tenía el cabello corto” comentó la cantante.