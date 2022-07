Yuridia es víctima de la delincuencia en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia se ha posicionado como una de las artistas más importantes del país y recientemente ha dado a conocer su nuevo material musical pero por primera vez en género Regional Mexicano.

Sin embargo al aparecer la cantante estos días no la ha pasado bien, sobre todo por la inseguridad que hay en el país, que cais todos los días se dan a conocer robo y lamentables noticias.

En esta ocasión la intérprete de “Ángel” reveló por medio de sus historias de Instagram que lamentablemente habría sido víctima de robo mientras tenía estacionado su vehículo en una reconocida plaza de Ciudad de México.

Yuridia señaló que fue en Plaza Santa Fe donde fue el robo, además ya es la segunda ocasión que esto le sucede por lo que optó denunciarlo en redes sociales para que sus seguidores tengan cuidado.

Nos acaban de robar otra vez en plaza santa fe. Asi la aplican pa que tengan cuidado” escribió en la publicación.

La artista sonorense reveló que la única manera de que puede conseguirlos videos de las cámaras de seguridad era denunciando lo que había sucedido, pero confirmó que dudaba que pudieran hacer algo.

Incluso Yuridia cuestionó a sus fanáticos si era buena idea hacer la denuncia a esas horas o mejor irse a su casa a descansar y dormir, debido a que no tenía esperanza de que la ayudaran.





Yuridia habla sobre la crisis matrimonial con Matías Aranda.

Yuridia le confesó al cantante Eden Muñoz, que la cantante aceptó que no había amor en su relación con Matías, es por eso que el sencillo lo tituló “Ya no hay amor” su producción más frecuente.

"Yo no estoy acostumbrada a cantar canciones de amor. La neta cuando empecé a grabar este disco, yo no la estaba pasando muy bien en el área amorística (sic), en ese departamento no nos estaba yendo bien” comentó la artista.