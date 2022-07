Yuridia se expresa sobre crisis matrimonial que tuvo con Matías Aranda

Ciudad de México.- La cantante Yuridia se expresó sobre la relación que tiene con Matías Aranda ya que al inicio del año se supo que la pareja estaba atravesando una crisis, situación que inicialmente ambos negaron, aunque posteriormente confesaron que no todo era de color de rosa en su relación.

En la plática que tuvo con el artista Edén Muñoz, la cantante aceptó que ya no había amor en su relación con Aranda, por lo que quiso llamar ''Ya no hay amor'' a su nueva producción musical, aunque después se arrepintió

Yo no estoy acostumbrada a cantar canciones de amor. La neta cuando empecé a grabar este disco, yo no la estaba pasando muy bien en el área amorística (sic), en ese departamento no nos estaba yendo bien”

Confesó la artista.

Canciones de desamor

Yuridia aseguró que en su momento tomó como una señal el grabar canciones de desamor, pues las podía interpretar con mayor sentimiento, dado que su vida sentimental no estaba muy sólida.

“Yo estaba aferrada con que el disco, para empezar el disco se iba a llamar, no hay amor, dato curioso. No hay amor, no hay amor, y también porque no encontrábamos canciones de amor”, contó la famosa.

Debido a que Yuridia y Edén se unieron para lanzar el tema ‘Me hace tanto bien’, donde hablan del deseo de una persona por volver a amar, la exacadémica explicó lo importante que es para ella este tema.

“Todas las canciones que me mandaban eran de desamor y yo decía ‘es una señal, porque me la estoy pasando así, no hay amor porque no hay amor’ y luego tú llegaste con esta rolita y me derretiste el cora”, dijo Yuridia sobre su vida y el dueto.

Yuridia y Matías iniciaron un romance en 2009, pero no prosperó en ese momento debido a que cada uno tenía distintas prioridades. Sin embargo, en el 2013 retomaron su relación, pero tuvieron que separarse algunos meses en el 2015 por diferencias; no obstante, sorpresivamente se casaron en el 2019 y desde entonces siguen juntos a pesar de las altas y bajas en su matrimonio.