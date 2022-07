Yuridia reacciona ante los rumores de su relación con Matías Aranda

MÉXICO.- Tras recientes rumores que surgieron respecto a la vida de Yuridia y su relación con Matías Aranda, en los cuales se revelaba una "separación matrimonial", mismos que fueron ocasionados tras una supuesta entrevista a una amiga de la cantante donde informaba que la pareja había tenido problemas debido a la intromisión del exnovio de la cantante -Mario Domm-, Yuridia ha reaccionado mediante un TikTok.

La intérprete de "Ya te olvidé" hizo énfasis en la falsedad de los "chismes" que habían estado circulando, reaccionando de manera hilarante ante estos. En el video aparece Yuridia junto a Matías contradiciendo cualquier rumor en su contra, puesto que la pareja denota su felicidad al encontrarse disfrutando de la nieve.

Oye, todo bien pero, ¿que no me habías dejado por alcohólica? Ya wey, ¿van a estar inventando mamad*s hasta que le atinen? No es justo eso, no es justo.