¿Mario Domm es culpable de los problemas entre Yuridia y su esposo?

Ciudad de México.- Aunque Yuridia es reservada en cuanto a su vida personal, hace días habría externado que tuvo una crisis matrimonial con su pareja Matías Aranda mientras grababa su nueva producción musical.

Sin embargo, la cantante nunca expresó el motivo de aquel distanciamiento, por lo que ahora se especula que fue por una expareja de la intérprete.

Lo que pasa es que a finales del año pasado, sí pasaron muchas cosas que cimbraron la relación, pusieron en duda sentimientos y, sobre todo llegó, o más bien regresó una persona que había quedado en el pasado y que vino a mover muchas cosas […] Como muchos ya saben, Mario Domm terminó su matrimonio el año pasado, y por cosas de trabajo hubo un acercamiento con Yuridia”

Contó una amiga de la artista a la revista.

¿Cómo ocurrió?

Sobre cómo fue el reciente contacto entre los artistas, la fuente detalló: “Mario mandó una canción para ella y fue ahí cuando empezó a tener contacto con él. (Ella) se sacó mucho de onda, preguntó a su disquera que por qué se la mandaban y le dijeron que porque podría ser un buen tema”.

Al respecto de la reacción de Matías, la persona contó: “Matías de inmediato lo supo, pues es su mánager y pues todo pasa por él […] se sintió inseguro como pocas veces lo habíamos visto, porque pese al mujerón que tiene al lado, que es Yuridia, el ver que Mario mandaba una canción, era un foco rojo; recordemos que antes de establecer bien la relación con Yuridia, él era como el comodín de sus truenes, entre Mario y Yuri, porque cada vez que se dejaban, ella iba con Matías, se encontentaba con Mario y mandaba al diablo a Matías, por eso fue su inseguridad”.

Pero no todo quedó ahí, pues según la amiga de Yuridia, Matías fue tajante con la artista sobre este tema. “Le dejó claro que, si Mario regresaba a su vida, él terminaba la relación definitivamente, porque no iba a estar a expensas de si ella quería o no estar con él. Cabe aclarar que en ningún momento pasó por la mente de Yuridia, dejarlo, aunque ahora ella aceptó que estaba cometiendo errores en su relación y por eso luchó y arregló esos pequeños desperfectos”.

Con respecto al contacto que sostuvieron Mario y Yuridia, la persona cercana a la exacadémica relató: “sé que intercambiaron un par de mensajes de WhatsApp, pero no fue más allá de un ‘Hola, cómo estás’, ‘Espero te guste la canción’, ‘Gracias, la checo’, y ya. Tampoco es que se hayan convertido en íntimos, ni que todos los días se escribieran, pero Matías, al darse cuenta, se puso celoso e inseguro y tuvieron problemas en aquellos meses”.

Asimismo, la íntima de la artista recalcó que Mario ya no buscó más a su ex. “No, te digo, fueron algunos mensajes y ya; como Yuri no siguió tanto la plática, pues tampoco Mario insistió. Además, tampoco usaron la canción, pero sí fue un tema que influyó mucho entre Matías y ella”.

Finalmente, la fuente aseguró que el integrante del grupo Camila fue muy importante en la vida de Yuridia. “Le dejó una huella imborrable. Con él creció, musical y profesionalmente hablando, crearon muchas cosas […] para el primer disco que lanzó ella con temas inéditos (Entre mariposas, 2007), Mario le compuso dos canciones, una fue ‘Ahora entendí’, que fue un éxito fenomenal; de hecho, el tema que Thalía cantó de ‘Equivocada’, también era para Yuridia, pero ya no la metieron a ese disco y quedaron en meterla en la próxima producción, pero como terminaron en aquel entonces, él se la dio a Thalía”.