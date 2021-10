Yuridia grabará una canción de Valentín Elizalde en su próximo disco norteño-ranchero

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia reveló que grabará uno de los temas famosos de Valentín Elizalde en su próximo disco que será de género ranchero-norteño, el cual está planeando muy bien y con calma.

Tras el gran éxito que tuvo con su último disco “Primera Fila”, el cual grabó totalmente en vivo con algunos de sus grandes éxitos y temas inéditos, Yuridia reveló que está preparando un disco totalmente distinto a lo que ha hecho y le apostará al género ranchero.

Durante el programa de entrevistas de Karla Díaz, “Pinky Promise”, la intérprete de “Ángel” confesó que no le gusta cantar canciones que hablen de amor y en su próxima grabación no será la excepción, especialmente porque cambiará de género.

“Casi no canto canciones de amor, amor. Canto canciones de desamor y ahora estamos buscando canciones para hacer un disco ranchero. Tenemos las canciones de desamor, de así de: ‘Yo soy bien cab…na y tu no’, en las rancheras. No hay amor, me mandan canciones de amor y no me gustan”, dijo.



¿Qué canción grabará Yuridia de Valentín Elizalde?

Yuridia reveló que entre su repertorio incluirá una canción de Valentín Elizalde, situación que la tiene muy contenta porque le gustan mucho sus canciones, pero la producción será lenta y aprovechará que aún no empiezan de lleno los conciertos masivos.

Estoy empezando a grabarlo, Me voy a meter al estudio así… (lentamente) lo voy a hacer muy lento, voy a grabar tres canciones, voy a descansar. Luego me voy a meter otra vez, porque la verdad, no tenemos tanta prisa. Bueno, yo no. Disfrutarlo como nunca, y a parte las canciones están muy cab…nas”, agregó.

Estrella, la exacadmémica, alentó a Yuridia para que adelantara las canciones que incluiría o en las que estaba pensando incluir y, aunque al principio no quería, cantó una estrofa de “Tragos de Amargo Licor”, lo que emocionó a sus compañeros y amigos.

La cantante regiomontana le preguntó a Yuridia que si de verdad iba a grabar esa canción, y Yuriria le respondió que no, sino una de Valentín Elizalde.

“No, voy a grabar la de ‘Vete Ya’, de Valentín Elizalde: ‘Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo…’”, cantó la hermosillense.

Karla Díaz le preguntó a Yuridia que es muy buen tema y si ya la había grabado, pero la cantante le dijo que aún no, pero estaba por grabarla.

Comentario a partir del minuto 1:03:00