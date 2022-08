Yuridia aclara que no hace 'playback'

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia se ha logrado posicionar como una de las voces más reconocidas del país, a lo largo de su trayectoria artística se ha convertido en una de las favoritas y queridas del público.

Desde su participación en el reconocido reality ‘La Voz’ donde fue una de las coaches, se volvió más activa en sus redes sociales donde ha intentado mantener vínculo más cercano con sus seguidores.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Yuridia realizó una dinámica de preguntas y respuestas para resolver aquellas dudas que tengan sus seguidores sobre su vida personal y profesional.

Uno de sus fanáticos le cuestionó sobre si había hecho ‘playback’, inmediatamente la sonorense le respondió que desconocía de lo que hablaba, debido a que siempre en los programas y en sus conciertos ha cantado en vivo.

No sé de que estás hablando, no hice y no he hecho si estás hbalando de ‘La Voz’ en ‘La Voz’ no se permite hacer ‘playback’ y en mis shows tampoco bye” dijo la cantante.