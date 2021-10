Yuri formará parte de "La má Draga" e internautas la critican por homofóbica

MÉXICO.- La cantante Yuri confirmó que participaría en el famoso popular del momento "La mas Drága", sin embargo varias personas no estuvieron de acuerdo con esto, ya que la intérprete de "Maldita Primavera" fue señalada de homofóbica en el pasado por varios comentarios que hizo en una entrevista y por sus actitudes que molestaron a personas de la comunicad LGBT+.

A pesar de que el juez invitado es revelado cada martes poco antes del estreno del capítulo, la famosa hizo un comentario donde reveló que sería parte del reality de Drag Queens, y afirmó que se la pasó muy bien: "gracias amigo es real lo que dices, si odiara tanto a la comunidad, ¿Por qué iría a La Más Draga? Me la pasé padrísimo”, comentó.

Ante esto, los internautas criticaron a la producción por invitar y darle espacios a personas que son homofóbicas, sobre todo por el tipo de reality.

Después de esta confesión, los fans explotaron en las redes sociales al recordar que en el 2016, Yuri promocionó la película "PINK", la cual narra la historia de una familia del mismo sexo que no podían adaptar, lo que hizo enojar a la comunidad LGBT.

Además, durante una entrevista para CNN, la intérprete hizo un par de comentarios que fueron tachados de discriminatorios para aquellos que tienen diferentes orientaciones sexuales además de la heterosexualidad, y es que Yuri setenció que, como mujer cristiana, no le parece bien que parejas del mismo sexo adopten.

Ese punto es difícil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una película que habló de esto, quiero ser muy clara […] en México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño, a mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo soy homofóbica”, indicó durante la entrevista.