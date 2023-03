Yuri explica por qué no tiene relaciones sexuales antes de sus conciertos

Yuri se sinceró sobre su vida personal y profesional durante una visita a Ventaneando, donde reveló algunas de las precauciones que toma para mantener una voz impecable y reveló el nombre de la persona que interpretará al villano de su bioserie.

Mientras la intérprete de “Detrás de mi ventana” recibía halagos por su talento vocal, la cantante agradeció los elogios y bromeó diciendo: “Bendito sea Dios, porque mira, cuando usted escuche público, cuando hay algunos cantantes que hacen “ha, ha, ha”, no nos juzgue, lo que pasa es que la andropausia y la menopausia, hace que la voz se haga así…a mí todavía no me ha dado eso, aunque ya soy prima hermana de la menopausia, pero no me ha dado”.

No obstante, Yuri desveló que hasta la fecha cuenta con una voz impecable debido a que realizar varios cuidados previos a sus presentaciones, como el no tener relaciones sexuales.

Me cuido, no fumo, no me asoleo cuando voy a hacer show porque el sol te inflama tus cuerdas vocales y te enronquece, no troto, no hago ejercicio, no cuchi cuchi tampoco antes del show […] no puedo echar brinco antes del show porque soy gritona, y entonces ahí me pongo ronca”, dijo con una sonrisa.

Al escuchar la pregunta con respecto a si no tenía intimidad con su pareja solo por evitar la ronquera, Yuri agregó: “mira, la gente de ópera, por ejemplo, antes de hacer un concierto, no pueden trotar, porque el trotar te cansa tus cuerdas, el jadear te cansa, entonces tampoco el cuchi planche. Entonces ya después hacemos las situaciones, para relajarnos. Ya después como voladora de Papantla, desde el ropero, zas”.

Por otra parte, la artista de 59 años manifestó que se encuentra a la expectativa del estreno de su serie biográfica, aunque como pasó en la bioserie de Luis Miguel, será alguien muy cercano a ella el que tome el lugar del villano en la trama.

“Ahí en la serie, que pronto esperemos que saquen, va a ser muy fuerte […] hay momentos que a lo mejor a mi mamá no la van a querer mucho, porque ella fue fuerte conmigo, y fíjate, antes de morir, sin saber que ella se iba a ir, un día le dije ‘mami y si algún día hago mi historia, ¿me darías permiso de contar todo?’, y me dice mi mamá ‘si va a edificar, sí, yo sé que me van a poner como camote, pero al final del camino hija, ¿te sirvió o no te sirvió que yo fuera fuerte contigo?’, y yo digo ‘sí’”, detalló.

Finalmente, Yuri contó que por ese motivo ahora se siente más tranquila y no teme a los malos comentarios hacia la mujer que le dio la vida cuando se estrene el esperado proyecto.

“Ella no quería que yo hiciera la historia estando ella viva, porque decía, si yo estoy viva la gente a veces se va con ese rollo, y en los súper me va a tirar jitomate, me van a mentar la mamá, decía mi mamá ‘pero si yo no vivo, sí hazlo, pero sí va a edificar, sobre todo las madres que son (protectoras y controladoras), que las mamás de los nuevos artistas vean, que a veces sí uno tiene qué estar en la vida de los hijos, ayudarlos, pero no controlarlos, se tienen que dar contra el piso hija’”, relató.