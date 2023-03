Maluma habla de lo que pasó con su ex Natalía Barulich y el futbolista: "Neymar me quitó a mi novia"

Ciudad de México.- Maluma y Neymar Jr. celebraron a lo grande sus 4 años de amistad a pesar de rumores de que el brasileño fue el motivo del quiebre entre el cantante colombiano y su pareja Natalía Barulich.

Tras su ruptura con la modelo en 2019, Maluma por fin decidió hablar de lo que realmente pasó entre el futbolista y la cubano-croata durante la entrevista que concedió al programa Alofoke Radio Show.

Aclara rumores

Al escuchar la pregunta: “La cuestión con Neymar, ¿cómo fue esa vuelta?”, el intérprete de “Hawái” respondió: “La verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia”.

Tras un segundo de silencio, Maluma rompió a reír y aclaró: “No, mentira”. Y agregó: “Yo terminé con Natalía y luego vi que ellos estaban por ahí como dicen ustedes, de teteo”.

Recuperan amistad

Cuando le preguntaron cuánto tiempo después de terminar con Maluma, Barulich empezó a salir con Neymar, el reguetonero bromeó: “Como a los treinta segundos”.

Posteriormente, el colombiano puntualizó: “No, no lo sé ni me importa, pero como yo digo cuando uno termina con la mujer y en el momento en el que acaba es hasta ahí, muere todo, tu mujer no es tu mujer, ciao y futuro nuevo”, dijo.