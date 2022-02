Yuri apuesta al regional mexicano

Tijuana, BC.- El regional mexicano está hoy en día muy de moda, y bendito Dios, que se me da la versatilidad para poderlo cantar, por lo que no dejamos ese género por ahora, compartió Yuri en entrevista, como parte de la promoción de su álbum "Celebrando una leyenda".

Un disco concepto que fue planeado por más de dos años de la mano de Manuel Cuevas, quien le puso un gran reto a la intérprete veracruzana, ya que los 19 temas que grabaría no serían sus grandes éxitos, sino canciones de otros artistas.

De la lista de invitados a la grabación, Yuri celebra que el regional mexicano esté incluido con exponentes de la talla del sonorense Carin León y Grupo Firme de Tijuana, quienes se han convertido en un fenómeno en la música mexicana.

Grupo Firme deja su gira para grabar con Yuri

Yo no los conocía (Grupo Firme), porque no es mi género, dejaron su gira por Estados Unidos y se vinieron (a Guanajuato), en su jet privado, porque ellos cargan su jet privado, porque les ha ido tan bien, creo que es el grupo más importante del regional mexicano.

"Hasta Maluma pidió 'chiche' para cantar con ellos; me encantó su colaboración, soy la primera mujer que graba con el Grupo Firme, la gente está fascinada con 'Pídemelo'", compartió emocionada la intérprete.

Agregó que le gustaría seguir en este género, pero sobre todo con cantantes mujeres, como lo hizo recientemente con María León.

Yuri celebra 45 años de trayectoria

"Celebrando una leyenda", así pues, Yuri celebra 45 años de trayectoria musical, un homenaje que le realiza su disquera Sony Music, un trabajo en el que se escucha en diferentes estilos musicales que van del pop, ranchero, cumbia, entre otros.

La intérprete de "La maldita primavera", señaló que no cualquier artista tiene la dicha de llegar hasta donde ha llegado, pero su éxito se basa en la disciplina, la pasión y la constancia por una carrera.

"En todos estos años he logrado el respeto de la gente, por esa entrega, por ese amor a mi carrera, creo que como artista me lo he ganado, como mujer, las grandes enseñanzas que mi madre me dio, que en su momento no vi, pero ella sí sabía de esa versatilidad que tenía y que Dios me ha dado", indicó.

Para saber

-EL ALBUM "Celebrando a una leyenda", fue grabado en julio pasado en vivo desde el Teatro Juárez de Guanajuato durante dos días enteros de grabación con los mejores invitados: amigos de Yuri y grandes figuras de la música de diversos géneros cantando a dueto.

-LOS DUETOS: Yuri se acompañó de Camila, Carin León, Carlos Rivera, Cristian Castro, Edith Márquez, Emmanuel, Mijares, Gilberto Santa Rosa, Grupo Cañaveral, Grupo Firme, La Única Internacional Sonora Santanera, Los Ángeles Azules, Lucero, Marco Antonio Solís, María José y Pandora.

-LA CANTANTE: Utilizó 19 cambios de vestuario diseñados para este momento tan especial el cual será recordado como uno de los más valiosos de la historia de esta leyenda viviente de la música en español.