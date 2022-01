Yuri alerta sobre Covid-19 con divertido video

MÉXICO.- En esta época en la que los contagios de Covid-19 y sus variantes se han disparado, Yuri quiere hacer conciencia entre la gente. La jarocha publicó este miércoles un video en el que es arrastrada por el virus.

La cantante busca crear conciencia de una forma divertida y sana y con ese fin realizó un video en el que el virus literalmente la arrastra mientras ella grita. "No coronavirus, espérate, no seas gacho. Prometo que me me voy a poner el tapabocas, prometo que me voy a poner la careta. Prometo que voy a respetar a la gente, que voy a obedecer lo que dicen", grita en el clip, el cual acompañó con el mensaje "El bicho regreso y con todo cuidémonos".

En diciembre pasado la cantante declaró que se repone del que, considera, fue uno de los momentos más difíciles de su vida. La cantante afirma que ansiedad, náuseas, miedo y hasta un desmayo súbito son algunas de las secuelas por el Covid-19, virus del cual se contagió en 2020.

"Fue una época muy terrible, con muchas ansiedades, con muchas secuelas: recuerdo que estaba en pijama y muy deprimida. Este año (2021) dije ‘papá Dios, me voy a portar muy bien, te pido por favor que en esta Navidad esté muy bien, que pueda comer’, porque aparte tenía un problema de vesícula, no me habían podido operar por el Covid, no podía comer nada de grasa, así que sólo comí arroz y pescado insípido; me comí la mitad porque ni ganas me dio”, compartió en ese momento.

Llama a cuidarse

Debido a los malos momentos por los cuales atravesó, la cantante le ha pedido a la gente constantemente que se cuide, porque lo más importante ahora es la salud.

"Esta enfermedad ataca el sistema nervioso, por lo tanto tienes que ir con un neurólogo, y si te da en el corazón con un cardiólogo, y si te da en los intestino, como a mí, tienes que ir con un gastroenterólogo, son fácil cuatro o más doctores para que te traten en donde te atacó la enfermedad y aparte el sicólogo y siquiatra, porque te vienen unas ansiedades y ataques de pánico".

El video de Instagram logró casi 100 mil reproducciones en apenas unas horas y fue comentado por Chantal Andere: "eres lo máximo". Thalía celebró con emojis de carcajadas y aplausos la ocurrencia de la jarocha.