YosStop: Anaira S. se defiende de los fans de la youtuber

CIUDAD DE MÉXICO.- Anaira S. se pronunció respecto a todos los ataques e insultos que ha recibido desde que YosStop fue arrestada por pornografía infantil.

Los fans de la youtuber argumentan que Anaira se ensaña contra la famosa por compartir el video en el que era violada por cuatro adolescentes, en vez de exigir el arresto de sus agresores.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

#YosstopInocente #ainarasuarez La chica tenia 16 años que hacia en una fiesta siendo menor de edad y consumiendo bebidas alcoholicas, la madre la dejo ir porque ella no fue capaz de medirse con el alcohol, se fue a una fiesta con algunos "amigos" pero con varios desconocidos. pic.twitter.com/TAiJJSKtql — Anybell Rios (@AnybellRios) July 1, 2021

Me parece ilógico y patriarcal que detengan a YossStop pero no a los varones que abusaron sexualmente de la víctima. — Karina Velasco (@plumadisidente) June 30, 2021

No hay justicia si los violadores están libres. #YossStop — Esmeralda �� (@_EsmeRamirez_) June 30, 2021 Ya detuvieron a #yosstop, ahora solo falta darle cumplimiento a la orden de aprehensión que se giró en contra de Nicolás B., Carlos R., Julián G., y Axel A., quienes violaron y grabaron a Ainara. O esperen... ¿ellos van a seguir libres? — Ximena Canseco (@ximenacanseco) June 30, 2021

Por este motivo, la joven lanzó un mensaje en el que dejó en claro que ella no controla a quienes arresta la Fiscalía General de Justicia.

¿Por qué la gente piensa que yo controlo cuando arrestan a las personas o a quien arrestan? O sea, bro, si fuera por mí, mis violadores estarían en la cárcel desde hace años. No sé, no entiendo. Yo no lo controlo, si se quieren quejar, quéjense con la Fiscalía, no conmigo”, sentenció Ainara.

¿POR QUÉ NO HAN DETENIDO A LOS AGRESORES?

En el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el periodista Carlos Jiménez reportó que hasta este momento, ninguno de los agresores de Anaira ha sido detenido.

El motivo sería que ese caso lo lleva la Fiscalía de Delitos del Menor, ya que todos los implicados son menores de edad. En cambio, el caso de YosStop está a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales.

"Ayer preguntaba también de ellos, pero no, no han sido detenidos. La diferencia de YosStop, que a ella la detienen la Fiscalía para Delitos Sexuales por ser una persona mayor de edad, en el caso de los agresores me dicen que es la Fiscalía para Delitos del Menor , quienes están investigando y me dicen que hasta ahora no hay detenidos en este caso”, respondió Jiménez.

Recientemente se dio a conocer que los agresores de Anaira fueron llamados a declarar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.