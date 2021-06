Feministas defienden a YosStop y piden arrestar a los abusadores

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que YosStop fuese detenida la noche de este martes por pornografía infantil, ahora varios colectivos feministas salieron en su defensa.

En redes sociales, varias internautas cuestionaron que a la youtuber se le arrestara por difundir el video en el que se ve a Anaira S. ser abusada sexualmente, cuando a los agresores sexuales no han sido detenidos.

Sí, bueno, ya detuvieron a Yoss, pero, ¿para cuando a los violadores? No se celebra la detención de Yoss, no se debe hacer noticia lo de Yoss, porque el verdadero peligro está allá afuera, en las calles, siguen sueltos los agresores de la víctima”, se pronunció el colectivo Politécnicas al Grito de Guerra.

La historiadora feminista Ximena Canseco también se pronunció respecto a la detención de YosStop y exigió la detención de los cuatro agresores de Anaira.

“Ya detuvieron a #yosstop, ahora solo falta darle cumplimiento a la orden de aprehensión que se giró en contra de Nicolás B., Carlos R., Julián G., y Axel A., quienes violaron y grabaron a Ainara. O esperen... ¿ellos van a seguir libres?”, se preguntó.

Otras internautas también dejaron en claro que no existirá justicia para Anaira sólo arrestando a Yoss, sino hasta que se encarcele también a los violadores.

No se qué opinen al respecto, les quiero recordar que Yoss Stop no es la única culpable de Ainara y que no debemos de olvidar que sus agresores fueron Carlos R, Julián G, Axel A y Nicolás B.



¿POR QUÉ NO HAN DETENIDO A LOS VIOLADORES DE ANAIRA?

En el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el periodista Carlos Jiménez reportó que hasta este momento, ninguno de los agresores sexuales de Anaira ha sido detenido.

El motivo sería que ese caso lo lleva la Fiscalía de Delitos del Menor, ya que todos los implicados son menores de edad. En cambio, el caso de YosStop está a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales.

"Ayer preguntaba también de ellos, pero no, no han sido detenidos. La diferencia de YosStop, que a ella la detienen la Fiscalía para Delitos Sexuales por ser una persona mayor de edad, en el caso de los agresores me dicen que es la Fiscalía para Delitos del Menor , quienes están investigando y me dicen que hasta ahora no hay detenidos en este caso”, respondió Jiménez.