YosStop: ¿Por qué no han detenido a los agresores de Anaira?

CIUDAD DE MÉXICO.- El arresto de Yoss “N” por pornografía infantil desató un acalorado debate en las redes sociales, entre quienes celebran lo sucedido y quienes se cuestionan si fue lo correcto.

La youtuber conocida como YosStop fue detenida la noche del martes luego de ser acusada en marzo por Anaira “N” de haber publicado el video de su abuso sexual en su canal de YouTube y burlarse de lo sucedido.

En el material titulado “Patética Generación”, la hermana de Ryan Hoffman difundió el momento en que la joven (que era menor de edad en aquel entonces), era abusada por cuatro adolescentes que se aprovecharon de su estado de ebriedad para introducir una botella en ella.

“Se hizo muy famosa en toda esa bolita porque en una ped* se dejó meter una botella de Champagne por la vagina, y hay un video que me mandaron, y se ve que le están metiendo una botella por ahí mientras los wey*s se están cagand* de risa y lo hizo a cambio de tres cajetillas de cigarros”, despotricó Yoss en el video.

“Llegaron no sé cuantos chismosos a presencia la pelea y se metieron más y luego esta vieja se quiso victimizar, diciendo, ‘a mí me atacaron’, cuando esta pendej* claramente se lo buscó”.

Por este video compartido a sus más de 8 millones de suscriptores, YosStop podría pasar de 7 a 14 años en prisión.

En el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el periodista Carlos Jiménez reportó que hasta este momento, ninguno de los agresores sexuales de Anaira ha sido detenido.

El motivo sería que ese caso lo lleva la Fiscalía de Delitos del Menor, ya que todos los implicados son menores de edad. En cambio, el caso de YosStop está a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Ayer preguntaba también de ellos, pero no, no han sido detenidos. La diferencia de YosStop, que a ella la detienen la Fiscalía para Delitos Sexuales por ser una persona mayor de edad, en el caso de los agresores me dicen que es la Fiscalía para Delitos del Menor , quienes están investigando y me dicen que hasta ahora no hay detenidos en este caso”, respondió Jiménez.