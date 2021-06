Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante pelean en plena emisión de “De Primera Mano”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tremendo pleito el que se vivió en el programa “De primera mano” donde Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante se lanzaron todo tipo de insultos en contra del otro.

El conductor de la emisión tuvo al actor y político como invitado de este martes, para hablar sobre las acusaciones de tráfico de influencias en el caso de Héctor "N", a beneficio de Ginny Hoffman y su hija Alexa.

Poco a poco, la plática se tornó más acalorada, especialmente cuando Sergio confrontó a Gustavo por acusarlo de usar sus influencias para la detención de Héctor, y su vinculación a proceso.

"Que triste y que pena que por los complejos del señor (Gustavo Adolfo Infante), yo he aceptado todas las críticas, me ha calumniado de lavado de dinero, asociación delictuosa”, comentó.

LO RETA A RENUNCIAR A SU PROGRAMA

La discusión escaló a tal modo, que en cara del periodista, el diputado retó a Gustavo, su abogado y el de Héctor a demandarlo ante las autoridades, y de no tener pruebas en su contra, deberá renunciar a su programa.

Te invito a que tengas el valor civil y te emplazo a que vayas y hagas la denuncia. Si alguno de ellos procede a las acusaciones que me estás haciendo, yo voy a pedir licencia y si no proceden, tú renuncias a este programa”, lo retó.

Sin embargo, Gustavo no aceptó la propuesta, y además de asegurar que demostrará el tráfico de influencias, también que Mayer cobraba por las regalías de José José, motivo por el cual se involucró en la conciliación de los hijos mayores del cantante con Sarita Sosa.

“¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? que eres un tranza, que has hecho tráfico de influencias (…), yo no voy a renunciar a mi programa y menos por ti. Vamos a demostrar que eres una persona que cobraba regalías (de José José)”.

Ante la respuesta del conductor del programa, Sergio lo tachó de cobarde y se defendió sobre el escándalo de José José.

Es cobardía, si tienes los elementos para demostrar que he hecho tráfico de influencias ten el valor cívico, te estoy mostrando los elementos para que hagas la denuncia”.

“Dices que me fui a pasear, que me gasté el dinero de los mexicanos, lo cual me parece irresponsable y si tienes duda, en el tema de transparencia, puedes ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a preguntar a qué fui y qué es lo que hice (…), fui a apoyar el tema de las cenizas, fui con Sarita para que pudieran traer el cuerpo y no las cenizas”.

Finalmente, llamó mezquino y mentiroso a Gustavo Adolfo, y lo acusó de manipular la información a su beneficio.

“Eres un manipulador de la información, tú has dicho que hablaste con Monique y que te dijo que había un contrato de confidencialidad, lo cual es una mentira y te reté a demostrarlo (…), eres un mezquino y mentiroso, vengo a poner a dar mis puntos. El señor me ha acusado de lavado de dinero, de tráfico de influencias”, le dijo Sergio Mayer al periodista.

“A MI PROGRAMA NO VIENES A INSULTARME”

Gustavo Adolfo no soportó los insultos de Sergio Mayer y también se defendió del político, asegurando que ha usado su poder a beneficio propio.

“A mi programa no vienes a señalarme, se te invitó. A mí no me levantas la voz (…), eres un trácala y un tranza, así como has abusado de tu podercito de diputado”, le dijo el periodista al diputado.

“A mí no me vas a decir que hacer porque me has acusado de todo y ahora confronta", se defendió Mayer". "A partir de este momento que compruebes que hay un contrato firmado con José Rómulo Sosa y que yo tengo un contrato de confidencialidad (…), no es podercito, si lo tuviera lo utilizaría para otras cosas. Te estoy demostrando como eres tan mentiroso y tan mezquino”.