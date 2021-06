Gustavo Adolfo Infante en contra de Sergio Mayer por inmiscuirse en el caso de Héctor “N”

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Sergio Mayer, por inmiscuirse en el caso de Héctor “N”, a quien denunciaron por supuesto abuso de su hija, pero aseguran que en el caso hay anomalías y Mayer estaría involucrado.

El pasado 15 de junio, se informó que el actor Héctor “N” fue detenido por las autoridades, tras presuntamente haber cometido abuso sexual en contra de su hija Alexa, cuando esta era menor de edad, con quien comparte con la actriz Ginny Hofmann.

Tras el escándalo que surgió, Gustavo Adolfo Infante aseguró en “Sale el Sol” que el primer abogado de Ginny Hoffmann fue Alonso Beceira, quien también es su abogado y le habló para preguntarle porqué desertó a representar a la actriz contra el actor.

Supuestamente el abogado dijo que hubo anomalías en el caso por parte de Ginny Hofmann y su hija, apoyadas por Sergio Mayer, actual diputado federal de la Ciudad de México, por lo que hubo tráfico de influencias para la detención inmediata del presunto.

Cuando vi que ya no era Beceiro (el abogado de Hoffmann), entonces le digo: ‘Oye, ¿por qué ya no lo estás llevando tú (el caso)?’ Y me dice: ‘Gustavo, porque es un cochinero esto. Hay un tráfico de influencias y yo no me voy a prestar a una marranada de estas’”, relató.