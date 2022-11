Yordi Rosado reveló las razones de hacerse la vasectomía

CIUDAD DE MÉXICO.- Yordio Rosado es uno de los conductores y productores más importantes de la industria de la televisión, su salto a la fama se dio por medio del programa de ‘Otro Rollo’ aunque actualmente cuenta por uno de los canales de YouTube más importantes ‘La entrevista con Yordi Rosado’.

El conductor ha tenido distintas estrellas importantes en el programa, pero si hay algo ha distinguido es que se ha dejado ver transparente y honesto ante la cámara para siempre ofrecer contenido de calidad.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram compartió un video en el que reveló que había tomado la decisión de hacerse la vasectomía hace 5 años, pero en el día mundial quiso compartir las razones de haberla hecho.

En la grabación Yordi dejó en claro que quería hacer consciencia a sus seguidores y algunas de sus razones por su parte que después de 3 hijos, la economía puede ser un tema porque entre menos hijos puedes ofrecer una mejor calidad de vida.

Hoy es el día mundial de la vasectomía! Celebremos la paternidad responsable y a este método anticonceptivo con mensajes positivos. Yo les dejo este video del día que me la hice con anestesia general hace 5 años” se puede leer en la publicación.

Otra de las razones que dio a conocer el conductor es el tiempo, debido a que él quiere brindar tiempo de calidad a sus hijos, pero en ocasiones por el trabajo no suele ser tan sencillo poder estar con ellos.

Sus fanáticos reaccionaron en la publicación donde en su mayoría reconoció la importancia de hablar del tema: “lo importante es hacerse responsable”, “gran ejemplo Yordi que todo salga bien”, “eres un gran ejemplo para todos los caballeros” se puede leer en la publicación.

Yordi se arrepintió de haber participado en Big Brother Vip





En el programa de ‘Miembros al aire’ Yordi habló del proyecto del cual llegó a sentirse arrepentido, se trata del 'Big Brother', pues confesó que llegó a pasarla muy mal y sintió que no le iba a ayudar para nada en su reputación.

“Pero terminó en que salí de chillón, del güey que no sabía contar, entonces salí y dije: ‘Todo salió de la ching…’, pero al mismo, aun fuera el güey pend… que no sabe contar, me empecé a separar porque fue de ‘Es el güey que no sabe contar, ya no es el güey de ‘Otro Rollo'”, explicó Yordi.