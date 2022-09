Yordi Rosado reveló que se arrepintió de participar de Big Brother

MÉXICO.- Big Brother llegó durante los primeros años del 2000 a México y en su edición VIP reunió a varios famosos incluyendo a Yordi Rosado, quien aseguró se arrepiente de haber participado en dicho programa.

En un reciente programa de 'Miembros al aire' Yordi y varios conductores hablaron sobre cuáles fueron los proyectos en los que se arrepienten haber estado.

Yordi habló del proyecto del cual llegó a sentirse arrepentido, se trata del 'Big Brother', pues confesó que llegó a pasarla muy mal y sintió que no le iba a ayudar para nada en su reputación.

El conductor comentó que entró al reality show en 2003 con la intención de ganar popularidad con la gente.

“Pero terminó en que salí de chillón, del güey que no sabía contar, entonces salí y dije: ‘Todo salió de la ching…’, pero al mismo, aun fuera el güey pend… que no sabe contar, me empecé a separar porque fue de ‘Es el güey que no sabe contar, ya no es el güey de ‘Otro Rollo'”, explicó Yordi, quien remarcó que al final de todo, si logró su objetivo.

Dado que el público empezó a ubicarlo por él y no solo su trabajo con Adal Ramones: “A la larga estuvo ching…, pero sí la pasé mal”, agregó para finalizar.