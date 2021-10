¡Yo nací bello!: Bad Bunny asegura que su “belleza” es natural y no necesita cuidados para su piel

PUERTO RICO.- Bad Bunny sorprendió los internautas y se hizo viral tras declarar que es bello por naturaleza y no necesita cuidados especiales para mantener su rostro terso.

Un video publicado por Chisme No Like muestra una entrevista que el cantante de rap dio para un medio donde se refiere a que es bello por naturaleza y no necesita usar maquillaje para sus videos, lo que ha dejado asombrados a sus fans, a quienes les pareció graciosos sus comentarios.

Yo nunca me maquillo… ni para los videos… no, nunca me maquillo. Sí, siempre soy natural. Yo me lavo con agua y con jabón, y ya. La gente siempre me pregunta: ‘¿Qué tú haces? ¿Por qué tienes la piel tan tersa?’. –Yo no sé, yo nací bello”, platicó el intérprete.

La respuesta del puertorriqueño causó burlas en las redes, asegurando que es un “payaso” y un “ridículo” por dar esas declaraciones, ya que muchos lo consideran poco agraciado y de muy alta autoestima.

“Claro que no se maquilla, si ya nació PAYASO”; “Que buena autoestima… algún día se dará cuenta el ridículo que hace”; “Sí, bellísimo, pero para su mamá”; “¿Quién es ella?”, son algunos de los comentarios de los internautas.



Bad Bunny protagoniza portada de revista de belleza

Hace unos días, Bad Bunny apareció en la portada de la revista “Allure”, una revista que habla de moda y belleza, y que sus artículos se orientan más al género femenino, pero el cantante de 27 años de edad, rompió esquemas impuestos por la sociedad.

Benito Martínez Ocasio, nombre real del intérprete, sorprendió posando para la revista usando uñas postizas en forma de dominó y cristales de Swarovski, además de distintos atuendos extravagantes que despertó la curiosidad de los lectores.