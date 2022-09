Yeri Mua asegura que los tenis se deben usar con etiqueta: "Las nacarandas no sabían"

MÉXICO.- Yeri Mua es una influencer ha causado polémica por sus declaraciones, aunque también ha sido aplaudida por su deseo de ayudar a las mujeres.

Aunque ya era conocida en redes sociales, muchos escucharon su nombre por primera vez cuando se hizo noticia que había acusado a los trabajadores del INE por “editar” la foto de su credencial para hacerla ver “fea”.

Sin embargo, después aclaró que lo había dicho con sarcasmo y que fueron sus seguidores quienes se lo tomaron en serio. Incluso arremetió contra Adela Micha por hablar de su imagen.

Hace unos días, la tiktoker respondió a un comentario que recibió, en el cual la cuestionaban por usar sus tenis con todo y etiqueta. Yeri Mua dijo que así debían usarse por ser de colección.

Estos tenis de aquí, que son unos Air Jordan, que porque los usaba con la etiqueta, pero las nacarandas no sabían que se usa con etiqueta, así se usa, así te lo venden y es una colección”.

Los coleccionistas de tenis no le quitan la etiqueta porque esto no es una etiqueta, esto es como un accesorio que traen los tenis. De hecho hay tenis que también traen como un tipo cordoncito que parece una etiqueta pero no se quita, eso es parte del accesorio del tenis”.