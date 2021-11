Yalitza Aparicio posa para revista masculina

MÉXICO.- Yalitza Aparicio sigue ganando popularidad en la industria del entretenimiento. Aunque no la hemos visto mucho como actriz, sí ha aparecido en varias portadas de revista, alfombras rojas y campañas de publicidad.



Su participación en la película Roma, con Alfonso Cuarón, la puso en medio de los reflectores y ahora deslumbra como modelo. Su más reciente trabajo ha atraído las miradas al posar para la revista de hombres, Bad Hombre. Y no, no es como Playboy, es una publicación dedicada a los caballeros que da consejos de estilo, belleza, sexualidad y arte.

La actriz oaxaqueña compartió en su cuenta de Instagram su participación y dijo estar "disfrutando de cada momento". Publicó una serie de siete fotografías, desde la portada que forma parte de la edición para el subtítulo Skin, hasta el detrás de escena de la sesión fotográfica.



Aunque la imagen principal da una ilusión de que Yalitza, la ex profesora de primaria, solo viste de pies a cabeza piedras brillantes (tocado de chandelier de Gabrielle Venguer) y acaba de salir del mar, pues su piel se ve húmeda. En el backstage vemos que luce un vestido café CEA de ZIIROPA debajo y unas botas altas de agujeta.

Siendo fiel a su imagen, la actriz no usó accesorios y lució un look muy natural. La producción optó por unas sombras azul petróleo y labios en tono nude. Su cabello negro y su piel brillaban por el agua.



En esta sesión, Yalitza Aparicio aparece mucho más confiada, demostrando que cada vez se siente más cómoda frente a las cámaras. En entrevista para la revista, que le realizó Alejando Peregrina, ella relata que al inicio, debido a todo el bagaje cultural, le costaba lucir cierta ropa.

"Yo traía este concepto adquirido de todos los mensajes subliminales que transmiten los medios de comunicación que me hacían creer que no podía usar ciertos colores o estampados o que había ropa que no me iba y en el camino de este andar me he permitido decir no vamos a decidir que algo no nos queda si no experimentamos", confesó la actriz.