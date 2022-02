"Ya tronaron": Componen cumbia sobre ruptura de Belinda y Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace casi una semana que Christian Nodal y Belinda hicieron público el fin de su compromiso, luego de protagonizar varios rumores sobre su ruptura, dividiendo opiniones entre sus fanáticos que no saben qué versión creer sobre las razones por las que terminaron.

Sin embargo, a partir de confirmar su fin como pareja, los usuarios se encargaron de compartir todo tipo de imágenes humorísticas sobre esta polémica ruptura que parece ser un tema de conversación bastante viral entre los medios de comunicación y en redes sociales.

Pero ahora, una nueva canción está sonando al momento de hablar de las celebridades, y es que el cantante conocido como Mister Cumbia se encargó de tomar lo positivo de esta situación para lanzar una cumbia que está conquistando a los internautas por su ritmo contagioso y su letra un tanto divertida.

El intérprete retrata la relación entre Nodal y Belinda, haciendo referencia a cómo empezó, la forma en la que evolucionó, menciona los escándalos y por supuesto que su rompimiento, del cual se supo a través de las historias de Instagram del sonorense, quien dijo que ambos decidieron terminar por algunos malentendidos de los que se desconocen.

El tema se compartió desde Youtube bajo el título de "La Cumbia de #Belinda y #Nodal, ya tronaron", y se habla sobre cómo la famosa le pidió un préstamo de 4 millones de dólares a su entonces prometido para pagar su deuda con el SAT, cuando en realidad solo debía 500 mil dólares. Versión que compartieron los conductores de Chisme No Like, pero no se confirmó por parte de las celebridades.

Además, esta canción menciona un tema que causó mucha gracia a los fanáticos de los cantantes, ya que habla sobre los tatuajes de Nodal que posiblemente tendrá que borrar muy al estilo de Lupillo Rivera, quien decidió "tachar" su imagen en la piel para no dejar rastro de su expareja.

El video ya cuenta con más de 6 mil reproducciones y cientos de Me Gusta por parte de los usuarios de la plataforma, quienes expresaron la gracia que les provocó la letra de este tema y que esperan que se haga viral porque "vale la pena".