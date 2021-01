¿Ya sabes qué llegará a Netflix en febrero?

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix está preparándose para celebrar el Día del Amor y la Amistad, y para eso, traerá nuevos y románticos títulos a su catálogo de febrero.

Pero el romance no es lo único que podrá disfrutarse este mes, pues también habrán títulos de acción, ciencia ficción, comedia, thriller y mucho más.

A continuación, te decimos los mejores títulos que llegarán en febrero de 2021.



Karate Kid – 1 de febrero

Con la fiebre de “Cobra Kai”, Netflix trae a su catálogo el clásico que comenzó con esta historia: “Karate Kid”, Un joven Daniel LaRusso será entrenado por el maestro de artes marciales, el señor Miyagi, para poder ganar una competencia de karate y así conseguir el respeto para defenderse de sus detractores.

Malcolm y Marie – 5 de febrero

Cinta en blanco y negro protagonizada por Zendaya y John David Washington, sobre un cineasta y su novia que deberán enfrentar la tensión y las revelaciones dolorosas luego del estreno de su más reciente película.

A todos los chicos: Para siempre -12 de febrero

La saga de “A todos los chicos de los que me enamoré”, llega la su tercera parte con esta nueva cinta de comedia romántica adolescente. La entrega basada en los libros de Jenny Han continuará la historia de amor de Lara Jean y Peter Kavinsky en su último año de secundaria. Las cosas van bien en su relación, pero no logran ingresar a la misma universidad, lo que significa que tendrán que continuar a larga distancia hasta después del primer año, que es cuando Lara Jean planea transferirse a la universidad de Peter.

La saga de Crepúsculo – 15 de febrero

El proyecto más importante en las carreras de Robert Pattinson y Kristen Stewart que se convirtió en un fenómeno mundial. Sigue la historia de amor de una humana adolescente y un vampiro que debe luchar contra sus instintos para evitar hacerle daño y mantenerla a salvo de otros vampiros.

Descuida, yo te cuido – 19 de febrero

En este drama criminal, una mujer llamada Marla Grayson se dedica a estafar a los adultos mayores por medio de vacíos legales. Sin embargo, llega el día en que se topa con una víctima que es mucho más poderosa y peligrosa que ella.

LISTA COMPLETA DE PELÍCULAS

Karate Kid (1 de febrero)

Call me by your name (1 de febrero)

Black Beach (3 de febrero)

Malcolm y Marie (5 de febrero)

L'ultimo Paradiso (5 de febrero)

Barrenderos espaciales (5 de febrero)

Mujeres grandes y pequeñas (5 de febrero)

El maestro del Yin Yang: El sueño de la eternidad (5 de febrero)

Noticias del gran mundo (10 de febrero)

Punto rojo (11 de febrero) Amor al cuadrado (11 de febrero)

A todos los chicos: Para siempre (12 de febrero)

Toda la saga de Crepúsculo (15 de febrero)

Moonrise Kingdom: Un reino bajo la luna (16 de febrero)

Caracortada (16 de febrero)

El pianista (16 de febrero) Parque Jurásico (16 de febrero)

Parque Jurásico III (16 de febrero)

Jurassic World: Mundo Jurásico (16 de febrero)

Volver al futuro II y III (16 de febrero)

Descuida, yo te cuido (19 de febrero)

Misión: Imposible - Repercusión (20 de febrero)

Loco por ella (26 de febrero) En la misma ola (26 de febrero)

SERIES

Hache (temporada 2) - 5 de febrero

Hache continúa con el negocio de la producción de heroína. Un año después de haber logrado su venganza, parece que la traición sigue rondando su vida, pues ahora deberá enfrentarse a viejas amistades, nuevo enemigos y problemas familiares que complicarán su vida.

One Piece (Saga Alabasta, La Gran Ruta Marítima y Chopper en la Isla del Invierno) - 12 de febrero

¡La tripulación de Luffy continúa con su viaje! Netflix estrenará más episodios de esta icónica serie de anime, esta vez, abarcando las sagas Alabasta, La Gran Ruta Marítima y Chopper en la Isla del Invierno, que además contará con doblaje mexicano.

El baile de las luciérnagas (Temporada 1) – 3 de febrero

Esta producción original de Netflix cuenta la historia de Tull y Kate, dos niñas que se conocen en Firefly Lane y que forjarán una amistad de más de 30 años que pasará por momentos buenos y malos.

LISTA COMPLETA DE SERIES

El baile de las luciérnagas, temporada 1 (3 febrero)

Hache, temporada 2 (5 febrero)

Ciudad invisible (5 febrero)

La funeraria Bernard (12 febrero)

En los boxes (15 febrero)

Detrás de sus ojos (17 febrero)

Tribus de Europa (19 febrero)

Ginny y Georgia (24 febrero)

DOCUMENTALES

Despójate, elévate (5 febrero)

Misión Planeta Tierra (9 febrero)

Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil (10 febrero)

El agente topo (19 febrero)

Pelé (23 febrero)

ANIME

One Piece: Alabasta (12 febrero)

One Piece: La Gran Ruta Marítima (12 febrero)

One Piece: Chopper en la isla de invierno (12 febrero)

Así habló Kishibe Rohan (18 febrero)

Invasión en las alturas (25 febrero)

Tiger & Bunny (28 febrero)