¡Ya es oficial! Kim Kardashian y Pete Davidson presumen romance

PALM SPRINGS, California.- Los rumores de que Kim Kardashian y Pete Davidson tenían un romance, se habrían confirmado el jueves pasado, luego de que el “DailyMail.com” los captara muy acaramelados, tomados de la mano, en Palm Springs, California.

Desde hace varios días se había iniciado el rumor de que el presentador de “Saturday Night Live”, Pete Davidson, estaba saliendo en plan romántico con Kim Kardashian, quien está en medio de un proceso de divorcio con el rapero Ye, conocido como Kanye West.

El miércoles pasado, Kim compartió unas imágenes donde posaba al lado de su madre, Kris Jenner y Pete Davidson, en la casa de Palm Springs de Kris, celebrando el cumpleaños 28 del comediante, lo que causó gran sorpresa para los seguidores de ambos.

Para muchos, fue la confirmación de que podrían tener una relación más que amigos, pero este viernes, el “DailyMail.com” publicó varias fotos y un video donde se le ve a la pareja de lo más contenta, bajando de una camioneta y caminar por la vía pública, tomados de la mano.



¿Qué pasa en las fotos de Kim Kardashian y Pete Davidson?

En las imágenes publicadas por el medio estadounidense aparece Pete usando una playera negra, un pantalón de pijama que el día anterior había usado en la foto donde posa con Kim y Kris Jenner, el cual es de la marca Skims, propiedad de Kardashian.

Mientras que la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” usa un pants gris y playera blanca, con tenis de la marca Yeezy, propiedad de su aún esposo.

Pete Davidson es el primer hombre con el que tiene una relación “formal” después de la separación con Kanye West, la cual habría ocurrido desde el año pasado, posterior al discurso de campaña política que dio el cantante, en el que reveló intimidades de su matrimonio con Kim para obtener la simpatía de los votantes.

En febrero de 2021, Kim inició el divorcio con el padre de sus cuatro hijos y aunque hace unas semanas se rumoraba que los esposos que se casaron en Italia, en mayo de 2014, volverían, al parecer ya no hay vuelta atrás y Kim habría decidido continuar con su vida.

A Kanye se le relacionó con la supermodelo Irina Shaik, con quien se dice, solo salieron por un tiempo, pero no fue nada serio, ya que Kanye no podía olvidar a Kim y deseaba volver con ella.