"The Princess": Nueva princesa de Disney se pone violenta

Los Ángeles, EE.UU.- Las películas de princesas aun no han pasado de moda, y la nueva protagonista de "The Princess", que combina fantasía, acción y artes marciales muestra a una mujer dispuesta a enfrentarse con cualquiera que se ponga por delante.



"Es una metáfora sobre cualquiera que se sienta subestimado", describe a Efe la actriz Joey King sobre su papel para esta sorprendente cinta que se estrena este fin de semana en Hulu y Disney+.



La factoría responsable de inmortalizar relatos como el de Blancanieves o Cenicienta ha dado la vuelta sus historias con un filme protagonizado por una princesa que bien podría haber salido de un rodaje de Tarantino o de la saga John Wick.



En "The Princess", Joey King da vida a una joven que se niega a casarse con el hombre cruel y sociópata con el que el que está prometida, una rebeldía por la que el Rey decide encerrarla en lo más alto del castillo al estilo "Rapunzel".

Sin embargo, el segundo giro de la trama llega cuando el pretendiente, despechado y furioso por el rechazo de la princesa, inicia una ofensiva para hacerse con el trono de su padre, algo que solo la protagonista puede evitar. Aunque tenga que pelear con toda la corte.



"Cuando leí el guion supe que era diferente a todo lo que había leído", comenta King sobre su personaje.



Y es que, tras años criticando el modelo anquilosado de cuento en el que una mujer espera a su hombre para ser rescatada, Disney ha movido ficha al ofrecer una película que no solo apuesta por lo contrario, sino que lo edulcora con golpes de acción y un baño de sangre que muy pocos asociarán a su título.

Lo curioso es que en su hora y media de metraje nunca se llega a escuchar el nombre de esta princesa tan particular, un detalle que la actriz encargada de darle vida dice "que no necesita".

"Ella es la princesa y te lo hará saber", bromea King

El director del filme, Le-Van Kiet, explica más sobre esta decisión.

"Cuando terminamos de escribir la película tratamos de encontrar un nombre, pero nos dimos cuenta de que habíamos invertido tanto en crearle haría justicia", defiende Kiet, conocido por rodar "Furie" (2019), la cinta más taquillera de la historia de Vietnam.El cineasta insiste en que se inspiró en otras historias recientes comoque ya cambiaban los fundamentos de las historias de princesas, pero "quería hacer algo completamente diferente".

Por eso, "The Princess" destaca por tomas largas, peleas coreografiadas, y luchas imposibles con armas de todo tipo, desde horquillas y perlas a verduras que demuestran ser más violentas de lo que uno podría pensar si caen en las manos de una persona dispuesta a ello.

"Hay un punto de absurdo y un punto de exageración -defiende el director-. (...)pero al mismo tiempo empatices con el personaje y pases un buen rato".