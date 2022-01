William Levy protagonizará la serie inspirada en "El conde de Montecristo"

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del gran éxito que obtuvo como protagonista de la nueva versión en Netflix de "Café con aroma de mujer", William Levy parece ser que llamó la atención de una empresa española conocida como Secuoya que contactó al actor cubano para que participe en "Montecristo", la adaptación contemporánea del clásico literario de Alejandro Dumas.

Y es que el famoso actor de telenovelas ha logrado posicionarse como uno de los artistas más conocidos por su increíble talento, incluso logró formar parte de grandes producciones de Hollywood como "Resident Evil: El Capítulo final" o "El club de las madres solteras".

Ahora, Levy demostrará que puede adaptarse a cualquier producción, pues protagonizará la serie inspirada en el libro de "El conde de Montecristo", producida por Secuoya Studios y Pantaya, en donde el principal se convierte en el fundador y director ejecutivo de una empresa tecnológica que busca venganza, al igual que personaje principal del libro.

Me he sentido atraído por la historia del Conde de Montecristo desde mi juventud, es un personaje misterioso en su búsqueda de justicia y venganza, temas poderosos con relevancia universal", mencionó el aclamado actor.

La serie que llevará por nombre "Montecristo", contará con seis episodios y será presentada como thriller, en el que se narrará la historia de un joven aventurero, como bien mencionó el cubano, que estará involucrado con temas de venganza, piedad y justicia para conseguir lo que por tanto tiempo buscó.

El protagonista será Alejandro Montecristo, una figura enigmática que causa revuelo entre la élite mundial, pues se desconoce su pasado y su origen en la fortuna, por lo que su empresa causa la envidia de muchos empresarios que también se interesan por obtener el mismo éxito, entre ellos Fernando Álvarez Mondego, empresario relacionado con la aristocracia española que hará hasta lo imposible por poseer lo que es de Montecristo.

Sin embargo, posiblemente lo que más cautive al público es que Fernando ya conocía a Alejandro y que su reencuentro no fue cuestión de suerte o negocios, sino de un plan muy bien elaborado que se alimenta directamente de sed de venganza.

Dicha producción será dirigida por Alberto Ruiz-Rojo, conocido por ser el ganador del Goya al mejor cortometraje de ficción por "Flash", además de Lidia Fraga y Jacobo Díaz como los guionistas.

La noticia de que William Levy será el protagonista se dio a conocer directamente de las redes sociales del actor durante la semana pasada, en donde confesó que se sentía muy feliz de anunciar su próximo proyecto que tendrá lugar en España.

"Contento de finalmente poder compartirles nuestro próximo proyecto. Llamado 'MONTECRISTO', les puedo contar que me da mucha alegría poder interpretar el personaje de Edmundo Dantes (Alejandro Montecristo) dado a que es uno de mis personajes favoritos, una historia que he amado desde pequeño. Hemos estado en conversación desde que yo me encontraba grabando Café con Aroma de Mujer en Colombia", se lee en la descripción.