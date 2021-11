William Levy perdió demanda millonaria por chocar un auto rentado

MÉXICO.- El actor William Levy y Elizabeth Gutiérrez, su esposa, se encuentra atravesando problemas legales luego de un accidente que tuvieron en un auto rentado. El 2020 fue un año difícil para la pareja; a principios de año tuvieron que cerrar su restaurante Level 29 a causa de la pandemia, luego sobrevino el accidente de su hijo Christopher Alexander que sufrió a bordo de un carrito de golf en octubre de ese mismo año.

A esto se suma la demanda que estuvo a punto de hundir al matrimonio económicamente. Según reportó Ventaneando, el vehículo que conducía Elizabeth era rentado y fue reportado como pérdida total luego de un accidente. Esto ocurrió en junio de 2020 y generó un saldo por arrendamiento de más de 161 mil dólares, de los cuales la aseguradora cubrió 145 mil.

En resto de más de 15 mil dólares no fue cubierto por Elizabeth ni por William Levy y la arrendadora los demandó el 24 de junio del año pasado con el fin de cobrar la cantidad pendiente provocada por lo daños de la clienta. Esto incluía intereses, gastos extras y hasta los honorarios de sus abogados.

El actor y Elizabeth Gutiérrez enfrentaron las audiencias por Zoom en octubre del 2020 y en enero de este año tuvieron una segunda sesión. El caso se cerró en febrero pasado, obligando a la pareja a pagar más de 20 mil dólares, los cuales fueron sustraídos de su cuenta.

Aunque se resistieron a pagar, la pareja tuvo que hacerlo y parece que actualmente el caso concluyó. En agosto la pareja celebró el cumpleaños de Levy en grande por lo que parece que el golpe económico de la demanda no les causó mayores problemas.

Su estilo de vida

El actor celebró el 31 de agosto por todo lo alto y acompañado por su mujer su cumpleaños 41 en el sushi Okami, también de su propiedad. Actualmente se encuentratrabjando en una nueva versión de la embrlemática telenovela Café con Aroma de mujer.

Los conductores de Ventaneando discutieron algunos aspectos del caso y particularmente cuestionaron a Levi por rentar un auto de lujo durante casi cuatro años y después afirmar que no podía pagar los daños causados en el accidente. "A mí me da la impresión de que en general él vive una vida, o nos muestra una vida que no tiene. Yo creo que está muy mal con la mujer más allá de que todavía están juntos, yo creo que hoy no tiene el éxito que tenía antes [...]. Esa es mi impresión, no sé", comentaron.