Will Smith pierde 10 kilos para su nuevo papel: así fue el proceso

ESTADOS UNIDOS.- Este 2 de diciembre llegará a los cines la película El rey Richard, una familia ganadora, donde Will Smith dará vida al entrenador de tenis Richard Williams, quien contribuyó a formar las carreras de las reconocidas tenistas estadounidenses Venus y Serena Williams.

A pocos días de la premiere, el actor sorprendió a sus seguidores con su aparición en el programa The One Show, de la BBC, donde lució rejuvenecido y con una notable pérdida de peso. Durante la pandemia recibió muchas críticas y hasta protagonizó memes por haber aumentado algunos kilos por el confinamiento.

El actor de 53 años habló sobre su experiencia en la película y confesó que para su papel tuvo que perder 20 libras en 20 semanas, lo cual equivale a casi diez kilos en poco más de 4 meses. Smith decidió documentar el proceso de su pérdida de peso en Best Shape of My Life, una serie de videos que publica en su canal de YouTube, donde el dos veces nominado al Óscar dio seguimiento de su rutina y su método para llegar al peso deseado.

A lo largo del clip, el actor revela que esta misión no fue lo que esperaba, pues representó para él una especie de viaje emocional de altibajos que le pareció más agotador que el esfuerzo físico. Smith confesó que le genera mucha presión someterse a cambios drásticos cuando tiene a tantas personas viéndolo y también dijo que teme caer en actividades o hábitos que lleguen a ser dañinos para su salud en afán de querer agradarle al público.

Recomendó que, si se desea bajar de peso, se haga por las razones correctas; por buscar estar sanos y en buena condición y no por alcanzar una meta de belleza impuesta por la sociedad. Hizo énfasis en que todos debemos aprender a aceptar nuestros cuerpos para no dejarnos influir por la opinión de otros.

Cómo fue el proceso

Con la ayuda de entrenadores y profesionales de la salud, al actor se sometió a una exhaustiva rutina de ejercicio que no solo lo llevó a pasar horas en el gimnasio, sino también en canchas deportivas y clínicas médicas en las que revisaban que su salud se encontrara estable.

También recibió ayuda de una psicóloga que lo acompañó en la parte emocional del proceso. "No importa que tan fuerte seas, no importa que tan poderoso seas, eventualmente la presión se vuelve demasiada”, le dijo la terapeuta para dejarle claro que era normal necesitar ayuda en su posición.

Finalmente, el actor logró su propósito y bajó los kilos esperados, leugo del proceso que le incluso le costó algunas lágrimas. En la última parte del documental se le ve en la cima del Burj Khalifa, un edificio que se encuentra en Los Emiratos Árabes Unidos y que mide más de 800 metros. Smith llegó al punto más alto usando solo las escaleras.